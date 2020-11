December 1: biztosan elmaradnak a parádék és felvonulások

Ludovic Orban miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy tekintettel a járványhelyzetre szó sem lehet a katonai parádék megszervezéséről – írja a href="https://www.g4media.ro/premierul-orban-anunta-ca-starea-de-alerta-va-fi-prelungita-si-nu-se-va-organiza-parada-de-1-decembrie-iar.html" target="_blank">g4media.



„Természetesen megünnepeljük a Nemzeti Ünnepet, hiszen ez a Nemzeti Ünnep, de minden egészségügyi intézkedést be fogunk tartani. Biztosan nem lesz parádé, így az embereknek sem lesz oka kivonulni az terekre: sokkal szigorúbb feltételek között fogunkünnepelni, amely figyelembe veszi, hogy szabad téren legfeljebb 50 személy vehet részt egy eseményen – és az intézkedéseket szigorúan be fogjuk tartani” – jelentette ki.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy meg fogják hosszabbítani a hónap közepén a vészhelyzeti állapotot Romániában, viszont az újabb határozatban azt is tisztázzák, hogy miként lehet megünnepelni a december 1-et. (g4media, hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!