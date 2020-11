Először csökkent az elmúlt 8 hét alatt a megfertőződött kiskorúak aránya

Először csökkent október 26. és november 1. közötti héten a megfertőződött gyerekek aránya az iskola megkezdése óta - derül ki az Edupedu elemzéséből, amely az Oktatási Minisztérium adatait használta.



Az összes esetszámhoz képest a 0-19 éves korosztály, tehát főként iskolás- és óvodáskorú gyerekek aránya.

Az abszolút számok: a megfertőződött gyerekek napi átlagszáma

Azt írják, hogy szeptember 13-tól, tehát az iskolakezdés óta október 25-ig folyamatosan nőtt a 0-19 éves korosztály aránya az összes esetszámhoz képest, 6,18 százalékról 6,53 százalékra emelkedett a gyerekek és fiatalok aránya. Ezzel szemben az elmúlt héten először már csökkent, a 20 év alatti megfertőzöttek aránya 6,43 százalékra volt.Ez ugyanakkor nem jeleni azt, hogy abszolút értékben is kevesebb a számuk. A múlt héten összesen 2158 fiatalról derült, hogy megfertőződött, ami napi átlagban 308 új fertőzést jelent, és az iskola megkezdése óta a legmagasabb napi átlag. Egy héttel korábban még 275 volt a napi átlag, míg az iskola megkezdésének előtt közvetlenül 78, az első héten pedig 94. Azóta is folyamatos az emelkedés. múlt héten Nelu Tătaru egészségügyi miniszter is kommentálta az iskolás korú gyerekek arányának az emelkedését. Úgy látta, az összes esetszámhoz képest a 0-19 éves korosztályban, főként iskolás- és óvodáskorú gyerekek körében, a fertőzés arányának növekedését az oktatási intézményekben zajló tevékenységek nem befolyásolták számottevően. Nelu Tătaru kifejtette, hogy nem az iskolákban fertőződnek meg a gyerekek és a pedagógusok, sokkal inkább az iskolába menet és az iskolából jövet, azaz a tanintézmények falain kívül.