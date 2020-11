A csíkszeredai megyei sürgősségi kórház 180 alkalmazottja fertőződött meg eddig koronavírussal

A járvány kezdete óta 180 alkalmazott fertőződött meg az új koronavírussal a csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban, közülük 66-an az utóbbi két hét során - közölte az Agerpres hírügynökséggel Sergiu Sîngeorzan, a kórház járványtani szakorvosa.



Sîngeorzan doktor szerint a megyei sürgősségi kórház 180 alkalmazottjának lett eddig pozitív a koronavírustesztje: 43 orvos, 82 asszisztens, 25 ápoló, 11 takarító és 19 más munkakörben tevékenykedő személy (munkások, karbantartók, adminisztratív személyzet stb). A megfertőződött alkalmazottak közel 40%-a, szám szerint 66 személy esetében az utóbbi két hét során mutatták ki a vírust.A sebészeti osztályon fertőzési góc is kialakult, itt 21 dolgozó lett COVID-pozitív. Az orvos szerint valószínűleg a pihenőhelyiségekben kaphatták el a vírust.Azzal kapcsolatban, hogy miként fertőződhetett meg az egészségügyi személyzet a kórházban, Sîngeorzan úgy vélekedett: ennek a védőruha hibás használata lehet az oka. A védőruhát a legnagyobb kockázatú helyeken kell felölteni, majd megfelelő körülmények között levetni, ellenkező esetben fertőzésveszélyesek - figyelmeztetett a szakorvos.A Hargita megyei helyzetet meglehetősen aggasztónak látja Sîngeorzan, de - mint elmondta - nincs lehetőség arra, hogy az enyhe tünetekkel rendelkező, vagy tünetmentes betegeket is beutalják. Arról is beszámolt: az egészségügyi személyzet, főleg annak a COVID-osztályon dolgozó része kimerült, és kezd beletörődni a gondolatba, hogy el fogja kapni a vírust, utána pedig folytatja a munkát.