Írásban is megegyezett az RMDSZ és az EMSZ

Írásban is rögzítette megegyezését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Szövetség - tájékoztat az RMDSZ sajtóosztálya. A megállapodást Kelemen Hunor szövetségi elnök és Mezei János, az EMSZ társelnöke írta alá "az erdélyi magyar közösség országos ügyeinek összehangolt képviselete és a parlamenti választásokon való együttműködés érdekében".



Az RMDSZ tájékoztatása szerint a megállapodás leszögezi: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Szövetség közösen indul a 2020. december 6-án megtartott parlamenti választásokon, aminek értelmében az RMDSZ képviselőházi jelöltlistáin két befutónak számító helyet biztosít az EMSZ Országos Bizottsága által kijelölt személyeknek.A megállapodás szövege teljes terjedelmében itt érhető el „Ránk, magyarokra jellemző, hogy könnyen vitába keveredünk. Összeszólalkozunk, egymás orra alá dörgöljük a hibáinkat, majd a végsőkig kitartunk az igazunk mellett. Ám ránk, magyarokra jellemző az is, hogy nehéz időkben összefogunk. Így van ez a politikában is: egy-egy településen vitázunk és versenyezünk, de a parlamentben egyet akarunk: legyen erős képviselete a magyaroknak. 2020-ban teljes összefogás van a magyar politikai szervezetek között: az RMDSZ listáin indul az EMSZ két jelöltje ezen a választáson. December 6-án, aki az RMDSZ listáira szavaz, az a magyar egységet, az összefogás jelöltjeit támogatja” – idézi a tájékoztató Kelemen Hunort.„Az EMSZ tárgyalási pozícióinak alapját a megállapodásban foglalt nemzetpolitikai és oktatásügyi pontok képezték. Az erdélyi politika sokszínű, ezért helye van a versenynek, de helye kell legyen az összefogásnak is. Meg kell teremtenünk az erdélyi magyar nemzeti minimumot, hogy közösségünknek valós képviselete legyen. Míg helyi és megyei szinten fontos, hogy a legalkalmasabb személyek az egészséges verseny eredményeként kerüljenek vezető pozíciókba, addig országos szinten egységesek kell lennünk, hogy megvédhessük a magyarság érdekeit” – idézi Mezei Jánost az EMSZ tájékoztatása a megállapodásról.