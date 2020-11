Kihirdette Johannis: ezentúl elkobozzák az illegálisan szerzett vagyont

Klaus Johannis államfő hétfőn kihirdette a törvényt, miszerint el fogják kobozni az elítéltek jogtalanul szerzett olyan vagyonát, amelyet az ítélethirdetés előtt öt évig visszamenőleg szerzett, valamint a törvény által lehetőség nyílik arra is, hogy a bűncselekmény elkövetése és az ítélethirdetés közötti periódusban szerzett vagyon is az államhoz kerüljön.



A kiterjesztett vagyonelkobzásról szóló törvény olyan EU-s direktívákat ültet a hazai jogrendbe, amelyeket az Eruópai Parlament és az Európai Tanács is jóváhagyott.Az új törvény szerint ha valaki négy évnél súlyosabb büntetést kap, és a bíróság bizonyítottnak látja, hogy a vagyonát illegálisan szerezte, úgy azt az állam el fogja kobozni. Bizonyíték lehet az is, ha a meglévő vagyon mértéke nem áll összhangban a legálisan igazolható jövedelem mértékével.AZ ítélethirdetéstől visszamenőleg öt év alatt szerzett vagyont foglalják le, és abban az esetben is, ha nem a vádlott nevén van az, hanem valaki olyanén, akinek tudomása van, vagy tudomása kellene lennie arról, hogy a vagyon illegális forrásból származott, és az átruházás is a felelősségre vonás elkerülése miatt történt.Az ügyészségnek az elkobzás során biztosítania kell, hogy az elkobozandó vagyont ne lehessen eltüntetni, ezért erre nézve óvintézkedéseket kell hoznia.Az új jogszabályok értelmében továbbá az ügyész csak akkor rendelheti el a bűnügyi nyomozás felfüggesztését, ha az eset összes körülményének figyelembevételével úgy ítéli meg, hogy a gyanúsítottat vagy a vádlottat nem lehetett meghallgatni személyesen vagy videokonferencia útján, vagy hogy ilyen módon történő meghallgatása sértheti jogait vagy a tárgyalás megfelelő lefolytatását. Ha a vád a tárgyalás felfüggesztését nem kéri, a gyanúsított vagy vádlott meghallgatása a tartózkodási helyén vagy videokonferencia útján csak az ügyvéd jelenlétében történhet.Egy eljárás felfüggesztését egy feljebb való bíróságon a bejelentéstől számított 24 órán belül lehet megtámadni az ügyészségnek, és a kiközléstől azoknak, akik sértett félként vannak jelen egy tárgyaláson. A fellebbezést az ítéletet kihirdető bíróságon kell leadni, ennek kötelessége két napon belül felterjeszteni.A Zárolt Javak Gondnokságának Országos Ügynöksége (ANABI) feladata lesz értesíteni a bíróságot, ha a vagyonelkobzások során késedelem áll fenn, ennek a munkának az elvégzéséhez az Országos Adóhatóságtól (ANAF) és más hatósági szervektől információkat kapni.