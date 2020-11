Karanténba kerülhet Temesvár

Valószínűleg elkerülhetetlen Temesvár karantén alá helyezése, jelentette ki egy keddi sajtótájékoztatón Dominic Fritz polgármester. Elmondása szerint a városban megközelítette a 6 ezreléket az elmúlt két hétben megfertőződöttek aránya.



Hozzátette, az illetékes hatóságok előírása szerint azokon a településeken, ahol meghaladják ezt az értéket, mérlegelni kell, hogyan tudják bevezetni a megszorító intézkedést vagy annak indoklását, hogy miért nem írják elő ezt. A polgármester úgy vélte jobb lenne előbb bevezetni ezeket az intézkedéseket, mint későbbre halasztani.A polgármester arról is tájékoztatott, hogy jelenleg nincsenek szabad ágyak a temesvári Covid-19 betegeket ápoló kórházakban, ezért a keddi nap folyamán újabb 50 ágyat fognak jóváhagyni. Ezekből 18-ban lesz lehetőség arra, hogy a betegeket oxigénhez jussanak benne.Fritz ugyanakkor arról is beszélt, számára elképzelhetetlen, hogy csak Temesvár városát helyezzék karantén alá. Szerinte egyértelmű, hogy az egész metropolisz övezetre ki kell terjeszteni a karantént. A polgármester ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy más országokban ezeket a szigorú intézkedéséket már akkor bevezetik, amikor még a kórházakban az ágyak 20-30 százaléka szabad, és nem csak akkor, amikor minden megtelt."Az kell legyen az fő cél, hogy minél normálisabban ünnepelhessük meg a karácsonyt, és minél több életet megmentsünk" - mondta Dominic Fritz.