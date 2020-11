A kolozsvári RMDSZ azt szeretné, ha a város tulajdonába kerülne a New York Szálló, és kulturális központ lenne

„Van elképzelése az RMDSZ-nek a New York Szálló jövendőbeli rendeltetését illetően, így örvendünk, hogy az önkormányzat mérlegeli az épületre vonatkozó elővásárlási jog kihasználása” - nyilatkozta Oláh Emese, az RMDSZ városi szervezetének elnöke, Kolozsvár alpolgármestere.



Hozzátette, az RMDSZ már az önkormányzati kampányában is azt az álláspontot képviselte, hogy ennek az emblematikus épületnek a város tulajdonába kell kerülnie.RMDSZ-es képviselő, volt polgármesterjelölt elmondta: „az önkormányzatnak több ízben is alkalma nyílt ennek a patinás épületnek a megvásárlására, legutóbb 2013-ban. Az RMDSZ-frakció is próbálta meggyőzni a polgármestert az épület megvásárlásáról, azonban sikertelenül: az önkormányzat nem élt a felkínált lehetőséggel.” A közvélemény szintjén jelentkező kettős mércére is kitért, mondván, hogy ha a magyar állam vásárol ingatlant Erdélyben, erről rosszallóan cikkezik a sajtó, azonban azt nem nehezményezi, ha egy ilyen esetben az önkormányzat nem él az elővásárlási jogával.Oláh Emese hozzátette, az RMDSZ álláspontja továbbra is az, hogy a New York szálló megfelelő helyszín lehetne egy kulturális központ számára, a város szívében, ahol modern művészeti eszközökkel meg lehetne ragadni például a román-magyar együttélés kérdéseit. Az RMDSZ városprogramjában közös román-magyar projekteket kezdeményezését vállalta, ahol már a kitalálásban is egy román-magyar csapat vesz rész és olyan ötletekkel áll elő, amelyek által Kolozsvár Erdély többnyelvű fővárosává válik. A New York Szálló jövőbeli rendeltetésének kidolgozása jó alkalom ennek a projektnek a megvalósítására. Ezt az elképzelést az RMDSZ városi tanácsosi frakciója ezentúl is képviseli és támogatja.A New York szálló Pákei Lajos, a város egykori, neves főépítésze tervei alapján 1893 és 1894 között épült. Az épület első bérlője 1895-től a budapesti Steier és Gálos cég volt, majd az 1950-es években az épület egy ideig egyetemi kollégiumként működött. A 1960-as évektől 2005-ig ismét eredeti rendeltetése szerint szállóként működött, ekkor már Continental néven. Állapota a 2000-es évektől kezdődően fokozatosan leromlott. Jelenleg eladásra kínálja a tulajdonosa, az elővásárlási jog a városi önkormányzatot illeti meg abban az esetben, ha sem a kormány, sem a megyei önkormányzat nem élne ezzel a jogával.