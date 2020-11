Sajtóértesülés: az iskolák megnyitását fontolgatják a hatóságok a fertőzési rátától függetlenül

A romániai egészségügyi hatóságok a napokban elemzik az óvodák és iskolák fokozatos újranyitásának a lehetőségét, kezdve az elemi osztályokkal – írja az Edupedu.ro az Oktatási Minisztériumból származó információk alapján. A portál szerint egyelőre az óvodák és az alapfokú oktatás újranyitásáról szólnak az egyeztetések, ezt követően pedig mérlegelni fogják a 8. és a 12. osztályok esetében is a piros forgatókönyv feloldását attól függetlenül, hogy az illető településeken éppen milyen fertőzöttségi ráta van.



A tárgyalások kezdetekor figyelembe vették az európai kontextust is, mivel a legtöbb európai országban nyitva tartották az iskolákat

, és a bevásárlóközpontokat, bárokat, nem alapvető üzleteket zárták be, illetve korlátozták a forgalmat a régiók között.Ausztriában például legalább négy hétig részleges karantén lesz, de a legtöbb iskola továbbra is nyitva marad - írja az Agerpres. Országos szinten az éttermeket, bárokat, valamint szinte minden kulturális és szabadidős intézményt bezárnak, és az emberek nem hagyhatják el otthonukat este nyolc és hajnali hat óra között, viszont az iskolák nyitva maradnak.A görög kormány egy nappal ezelőtt jelentette be, hogy rendkívül szigorú korlátozó intézkedések lépnek életbe Thesszaloniki és Serres megyékben a fertőzések nagy száma miatt. Bár a mozgás szabadságát súlyosan korlátozzák, a két megye iskolái továbbra is működnek.Anglia, Portugália, Franciaország, Belgium és Németország is szigorú korlátozásokat vezetett be a múlt héten a világjárvány elleni küzdelemben, de nyitva tartják az iskolákat.