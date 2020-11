Johannis: nincs ok a szükségállapot kihirdetésére

Jelen pillanatban nincs ok a szükségállapot kihirdetésére - jelentette ki kedd esti sajtótájékoztatóján Klaus Johannis államfő miután a járványkezelő intézkedésekről tárgyalt a Cotroceni-palotában többek.



"Nincs most okunk szükségállapotot bevezetni, ugyanakkor egyértelműen megvan minden okunk rá, hogy korlátozásokat vezessünk be a világjárvány terjedésének fékezésére. Olyan korlátozásokat vezetünk be, amelyeket szakértők javasolnak abból a célból, hogy ellenőrzés alatt tartsuk a járványt" - mondta az elnök a Cotroceni-palotában.

A szakemberek szerint nem szükséges elhalasztani a decemberi parlamenti választásokat a COVID-19-pandémia miatt

- jelentette ki az államelnök sajtótájékoztatóján."Jelenleg nem fontolgatjuk a választások elhalasztását, és a szakértők sincsenek azon a véleményen, hogy erre szükség lenne" - fejtette ki az államfő. Johannis példaként említette az Egyesült Államokban zajló elnökválasztást, ahol szerinte a járvány szempontjából sokkal súlyosabb a helyzet, mint Romániában."Meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek segítenek ellenőrzés alatt tartani a járvány terjedését, és akkor lehetséges lesz a választások megszervezése is" - szögezte le Johannis.Kifejtette, a szeptember végi választásokra is kidolgozták a megfelelő egészségügyi intézkedéseket, és be is tartották azokat.Ami pedig a kampányt illeti, Johannis rámutatott, hogy az valóban más lesz, mint a korábbi években: "Világos, hogy ahol a fertőzési ráta magas, ott kizárólag az online térben és a médiában fog zajlani a kampány".

Várhatóan a jövő év első negyedében kapja meg Románia az első adagot a koronavírus elleni vakcinából

- mondta az államfő a Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában. Johannis szerint első körben az egészségügyi dolgozókat, illetve a kockázati csoportokba tartozókat fogják beoltani, a teljes lakosság beoltására legkorábban tavasszal kerülhet sor.Johannis leszögezte, valamennyi európai országban rohamosan romlik a járványhelyzet, egyre nagyobb a lakosság megfertőződésének kockázata. "Mindannyian nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy mielőbb sikerülni fog kifejleszteni egy biztonságos és hatékony vakcinát a COVID-19 ellen. A nemzetközi erőfeszítések azt igazolják, hogy mindenki nagyon szeretné már ezt az oltóanyagot" - fogalmazott.Hozzátette, Románia is részese az Európai Bizottság által kötött megállapodásoknak, és amint elérhetővé válik a vakcina, több mint 10 millió adagot fog kapni az ország. Az óriási kereslethez képest alacsony gyártási kapacitás miatt több szakaszban kapják majd meg az európai államok az oltóanyagot. "A legkedvezőbb forgatókönyv szerint Romániába a jövő év első negyedében érkezik meg az első adag" - nyomatékosította.Johannis arról is beszélt, hogy előbb az egészségügyi dolgozókat és a kockázati csoportokba tartozókat oltják be. "A teljes lakosság beoltására legkorábban tavasszal kerülhet sor" - hangoztatta.Rámutatott, az EU keretében kötött egyezmények értelmében valamennyi európai ország egyszerre kapja majd meg az oltásokat.Az államfő szerint világos, egyértelmű és átlátható kommunikációra van szükség a koronavírus elleni oltással kapcsolatban.Elmondása szerint ugyanakkor felkérte az egészségügyi minisztert, készítsenek egy tervet az oltások beadásához szükséges kellékkel való ellátottság biztosítása érdekében, illetve egyeztetett a tárcavezetővel a vakcinák tárolásával és szétosztásával kapcsolatos logisztikáról is.

Mélyreható reformra van szükség az egészségügyben

- jelentette ki ugyanakkor Johannis, és odaszúrt a Szociáldemokrata Pártnak (PSD), mondván "rossz politikát" folytatott.Az államfő szerint Románia a rangsor végén kullog a közegészségügy számos paraméterét tekintve, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, az oktatásra, a hosszú távon a lakosság egészségi állapotán javító országos programokra. "Ennek érdekében mélyreható reformra van szükség az egészségügyben. Egy más típusú kormányzás kell, mint amiben az elmúlt 30 évben részünk volt. A PNL az egyetlen párt, amely képes előállni egy másfajta politikával, amely képes egy autentikus reform végrehajtására, természetesen a választásokat követően kialakuló új parlamenti többséggel közösen" - fogalmazott az államfő a Cotroceni-palotában tartott sajtóértekezleten.Johannis szerint a PSD "rossz politikát" folytatott az egészségügy terén.Az államfő kedden a járványkezelő intézkedésekről tárgyalt a Cotroceni-palotában többek közöttegészségügyi miniszterrel,államtitkárral, valamintval, aki Romániát képviseli az Egészségügyi Világszervezetnél (WHO) és a PSD képviselőjelöltje. Utóbbi kapcsán Johannis azt mondta, WHO-képviselői minőségében kapott meghívást az egyeztetésre, nem jelöltként.Az elnök szerint jelen helyzetben kizárt, hogy együttműködjenek a PSD-vel e tekintetben, mert a szociáldemokraták eddig csak fékezni, akadályoztatni próbálták a kormány intézkedéseit.