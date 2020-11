Gyorsítják az örökbefogadási folyamatot. Magyarul is lehet intézkedni

Gyorsított és egyszerűsített eljárásban fogadhatnak örökbe Romániában gyermeket - tájékoztat az RMDSZ közleménye.



A törvény egyik kidolgozója, az RMDSZ Maros megyei szakpolitikusa elmondta: a kedden elfogadott törvény mindamellett, hogy egyszerűsít az örökbefogadási eljáráson, az RMDSZ javaslatára megteremti a lehetőséget arra, hogy a kisebbséghez tartozó személyek a saját anyanyelvükön végezzék el a szükséges felméréseket és tanfolyamokat az örökbefogadói bizonylat beszerzésére.„Romániában mintegy 50 ezer gyermek van állami gondozásban és közel 3500-at örökbefogadhatónak nyilvánítottak. Eddig negyedfokú rokonig kellett megkeresni a családtagokat, hogy egy gyermek megkapja az örökbefogadható státust. Ez rendkívül megnehezítette és hosszabbította az örökbefogadási folyamatot. Ezt a rendelkezést eltöröltük, így gyorsabb lesz ez a folyamat” – fogalmazott Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei szakpolitikusa, majd hozzátette: a törvény meghosszabbította az örökbefogadói bizonylat érvényességét is, amelyet az örökbefogadó szülőknek kell beszerezniük. Ezentúl nem két évig, hanem 5 évig lesz érvényes.A Maros megyei politikus rámutatott arra is, hogy kezdeményezésére a szakbizottság elfogadta azt a javaslatot is, amely az örökbefogadó szülők összeszokási szabadságának idején kapott juttatását nem fix 1700 lejes összegként határozza meg a törvény, hanem hasonlóan a GYES-en levő szülők juttatásával. Így ők az elmúlt 2 év, de nem kevesebb 12 hónap átlagjövedelmének a 85 százalékát kapják.A törvényről a képviselőház döntéshozó fórumként szavazott. A jogszabály az államelnöki kihirdetést követően, majd a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után lép hatályba.