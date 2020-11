Bukarestben berobbant a járvány: több mint 1500 új fertőzött van

A Stratégiai Kommunikációs Csoport szerdai adatai szerint 8651 új Covid-19 fertőzéses megbetegedést azonosítottak az elmúlt 24 órában 36 558 teszt elvégzése után. Ez azt jelenti, hogy a tesztek 24,05 százaléka lett pozitív az említett időszakban.



A legsúlyosabb a helyzet Bukarestben, ahol az elmúlt 24 órában összesen 1514 új fertőzöttet regisztráltak. Rekord számú fertőzött azonosítottak Temes megyében, 545 új estről érkezett jelentés. Ugyanakkor Ilfov és Iași megyében is jelentős az új esetek száma, előbbiből 336, míg utóbbiból 363 megfertőződésről számoltak be. Kolozs megyéből 293, Máramaros megyéből 205, Kovászna megyéből 38, Hargita megyéből 82, Maros megyéből 242, Szilágy megyéből 261, Szatmár megyéből 113, Brassó megyéből 182, míg Bihar megyéből 262 új esetet jelentettek az elmúlt 24 órában.Összesen 146 fertőzött hunyt el az elmúlt egy napban, közölük 138-an más társbetegségekben is szenvedtek. A járvány kitörése óta Romániában összesen 7419 személy halt meg a Covid-19 betegséggel összefüggésben. A tájékoztatás szerint kórházi ellátásra 11 867 személy szorul, az intenzív terápiás osztályokon pedig 1001 személyt kezelnek.Országos szinten a járvány kitörése óta 3 341 867 PCR-tesztet dolgoztak fel, ebből az elmúlt 24 órában 21 808-at az érvényben lévő orvosi protokoll alapján, míg 14 156 -at kérésre. Szerdáig összesen 267 088 fertőzöttet azonosítottak március eleje óta, és ebből 186 260 személyt nyilvánítottak már gyógyultnak.