Rafila: decemberre a 25 ezret is elérheti a napi új esetek száma

Romániában decemberre meghaladhatja a 25 ezret a napi új koronavírusos esetek száma - vélekedett csütörtökön Alexandru Rafila orvos, a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőjelöltje.



"Ha ma csaknem tízezer esetünk van, akkor láthatjuk, hogy milyen ugrások voltak egyik hétről a másikra, és most az átlagos esetszámra gondolok, nem egy adott napra. Kezdetben ötszázat ugrottunk, később ezer esetet, most van egy csaknem kétezres ugrásunk egy hét alatt" - emlékeztetett a professzor, aki szerint a napi 25 ezer eset elérése sem kizárt.Hozzátette, hogy a "fő probléma" nem annyira az, hogy hány eset van, hanem az, hogy hány páciensnek alakul ki a fertőzés közepes vagy súlyos formája, akik kórházba, illetve az intenzív osztályra kerülnek.Rámutatott: ha ezt a két problémát nem sikerül kezelni - márpedig "az egészségügy nem gumiból van, amit a végtelenségig lehet nyújtani" -, akkor nőni fog a napi halálesetek száma is, amivel már most is a harmadik-negyedik helyen állunk az Unióban. Ha az fertőzöttek számával is előbbre lépünk a rangsorban (most a 10-12. helyen vagyunk), a halottak száma megduplázódhat, sőt megháromszorozódhat" - jelentette ki Rafila.