Breaking: újabb szigorítások lépnek érvénybe hétfőtől

Klaus Johannis államfő csütörtök este a kormányülés kezdetén jelentette be, hogy a koronavírus-járvány megelőzése érdekében országos szinten szigorításokat vezetnek be:



-mindenhol kötelező lesz a kültéri maszkviselés;-minden iskolában bevezetik az online oktatást;-az állami intézmények és a magáncégek alkalmazottainak is át kell térniük a távmunkára, amennyiben a tevékenység jellege ezt megengedi;-az üzletek legkésőbb 21 óráig tarthatnak nyitva;-éjszakai korlátozásokat fognak bevezetni;-bezárják a vásárokat és a piacokat;-be fognak tiltani minden bulit!Az államfő kiemelte, határozottabb intézkedésekre van szükség a koronavírus-járvány fékezése érdekében, hiszen az eddigi intézkedések nem bizonyultak elégségesnek.n miniszterelnök a bejelentést követően elmondta, a szigorításokat a vészhelyzeti állapotnak megfelelően sürgősségi kormányrendelettel kell elfogadja a kormány, így a szigorítások hétfőtől lépnek érvénybe.A miniszterelnök arra kér minden intézményvezetőt, hogy az intézkedések bevezetése érdekében tegyék meg a kellő mozgósítást.A decemberi választások kapcsán az államfő és a miniszterelnök is többször hangsúlyozták, hogy a szigorítások ellenére nem marad el, valamint garantálják, hogy a kampány, és a szavazás is kockázatmentesen zajlik majd.