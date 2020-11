A bölcsődék maradhatnak nyitva, és a kézzel írott nyilatkozat is oké. Pontosított Arafat

Raed Arafat pontosított a csütörtökön bejelentett, és hétfőtől életbe lépő szigorításokkal kapcsolatban. A vészhelyzeti bizottság 52-es számú határozata értelmében, amelyet a kormány is elfogadott:



- országos szinten kötelezővé válik a kül- és beltéri maszkviselés minden 5. évét betöltött személy esetében. A hatóságok szerint ez az intézkedés korlátozza leginkább a vírus terjedését, amennyiben az emberek betartják azt.

Arafat mindenkit arra kér, hogy ne üljenek fel a különböző álhíreknek, és viseljenek maszkot.

- az állami intézmények és a magáncégek alkalmazottainak is át kell térniük a távmunkára, amennyiben a tevékenység jellege ezt megengedi; ahol ez nem lehetséges, az alkalmazottakat legalább két csoportra kell osztani és úgy kell megszervezni a programot, hogy legkevesebb két óra eltéréssel kezdjék el, és fejezzék be a munkát. Azon cégeknek, amelyeknek több, mint 50 alkalmazottjuk van, kötelező a felosztás.- országos szinten minden oktatási intézménynek - óvodának és iskolának - át kell térnie az online oktatásra. Ugyanakkor Arafat hangsúlyozta, hogy a bölcsődék nem fognak bezárni, ezt korábban tévesen állították, illetve az after school néven emlegetett (iskolán kívüli) foglalkozások is tovább működhetnek.- 23 és 5 óra között az ország minden településén kijárási korlátozások lépnek életbe; a lakást csak a következő esetekben lehet elhagyni: munkavégzés, gyógyszerbeszerzés, halaszthatatlan orvosi vizsgálat, ingázás, gyerek- és idősgondozás céljából, vagy a családban történt haláleset miatt; abban az esetben is kint lehet éjszaka tartózkodni, ha hosszabb - repülőgéppel, vonattal, távolsági busszal való - utazás nyúlik át erre az időintervallumra, és ezt az utazási jeggyel igazolni lehet; a lakáselhagyás célját a személyi adatokkal együtt egyéni felelősségvállalási nyilatkozatban kell rögzíteni, amit fel kell mutatni éjszakai igazoltatáskor a hatóságoknak. Arafat szerint kézzel írott, illetve előre megadott formátumot követő nyilatkozatokat is elfogadható.- tilos bármilyen jellegű társas összejövetel kültéri vagy beltéri megtartása;- bezárnak a zárt térben működő élelmiszerpiacok, nem tarthatók vásárok; csak a kültéri élelmiszerpiacok működhetnek tovább a megfelelő egészségügyi szabályok betartásával. Arafat azzal indokolta, hogy a piacok be kell zárjanak, míg a bevásárlóközpontok továbbra is nyitva maradhatnak, hogy a piacon másképp vásárlunk, viselkedünk, például leggyakrabban készpénzzel fizetünk. Ugyanakkor a piaci vásárlás Arafat kevésbé ellenőrizhető, szabályozható, mint az áruházakban történő árubeszerzés.- az üzletek 5 és 21 óra között tarthatnak nyitva, akárcsak a különböző szolgáltatásokat nyújtó gazdasági egységek. A házhoz szállítás ezen az időintervallumon kívül is lehetséges, illetve a benzinkutakra és a gyógyszertárakra sem vonatkozik a korlátozás.- tisztázták azt is, hogy mi számít terasznak, illetve zárt térnek. A dohányzásellenes törvényt véve alapul a zárt térnek olyan fedett egységek tekinthetők, amik legalább két oldalról határoltak. A teraszok továbbra is nyitva maradhatnak.A határozat értelmében a korlátozások 30 napig érvényesek és a járványhelyzet alakulásától függően meghosszabbíthatók. Arafat szerint közös erőfeszítéssel egy hónap alatt csökkenthető az esetek száma.