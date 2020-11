Mérföldkő! Elértük a 10 ezer új fertőzöttet egy nap alatt

Az elmúlt egy napban összesen 10260 új fertőzöttet azonosítottak az országban 38 627 teszt elvégzése után - jelentette pénteken az Központi Stratégiai Csoport. Az elvégzett tesztek 26,5 százaléka lett pozitív.



A tájékoztató szerint összesen 12 133 személyt kezelnek a kórházakban, ebből jelenleg 1001 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Az elmúlt egy napban összesen 123 személy halála volt összefüggésbe hozható a fertőzéssel. Ezzel a járvány kezdete óta a betegség következtében elhunyt személyek száma 7663.A legtöbb új esetet Kolozs megyéből jelentették, az elmúlt 24 órában összesen 722 fertőzésről számoltak be a megyében. Ettől még a rendre legnagyobb bukaresti új esetszám is elmarad, onnan 629-et jelentettek. A jelentésben összesen 1701 olyan pozitív estről számolnak be, amelyet egyetlen megyéhez sem tudták kötni. Temes megyéből 665, Szilágy megyéből 169, Szatmár megyéből 136, Maros megyéből 248, Hargita megyéből 91, Kovászna megyéből 48, míg Biharból 378 új esetet jelentettek. Az új esetszámokkal Szilágy megyében az elmúlt két hét esetszámainak az aránya túllépte a 6 ezerléket, míg Kolozs megye jelentősen megközelítette ezt a határt 5,92 ezrelékes értékkel. Temes megyében 5,76 ezrelékes az érték.A járvány kezdete óta összesen 287 062 COVID–19 esetet regisztráltak az országban, és 195 971 fertőzöttet nyilvánítottak gyógyultnak. A mai napig 3 418 245 PCR-tesztet végeztek el az országban. Az utóbbi egy napban összesen 38 389-et végeztek, ebből 21 568-at orvisi protokoll alapján, míg 16 830-at kérésre.