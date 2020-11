Beperelte a székelyudvarhelyi kórház igazgatója az uh.ro-t

A székelyudvarhelyi kórház igazgatója, Lukács Antal becsületének, illetve a jó hírnévhez, a magán- és családi élethez való jogának megsértéséért beperelte az uh.ro-t kiadó Eko Papír Kft. - tájékoztat az udvarhelyi portál. A perben az első tárgyalási nap november 2-án volt, ekkor jóváhagyták a felek által kért bizonyítékok perbeli felhasználását, a tanúk kihallgatására vonatkozó kérelmeket, illetve kitűzték a következő tárgyalás időpontját december 7-re.



Lukács Antal, a székelyudvarhelyi városi kórház igazgatója a portálon májusban megjelent két cikket, illetve az azokhoz érkező hozzászólásokat sérelmezi. Mindkét cikk a koronavírus-tesztelés lakossági kérésre való kiterjesztését tárgyalta: az egyik Kiborult a bili a kórházigazgatóra című összeállítása, a másik Hét tesztkérdés a kórházigazgatónak című cikke. Lukács arra kéri a bíróságot, hogy kötelezze az Eko Papír Kft.-t

100 ezer lej erkölcsi kártérítés kifizetésére

, valamint az említett cikkeknek és hozzászólásoknak az eltávolítására minden, a cég által működtetett weboldalról, beleértve az uh.ro Facebook-oldalát is.

Ugyanakkor azt is kéri, hogy az erről szóló a határozatot ugyanolyan karakterekkel, hitelesített magyar fordításban közöljek a portálon, mint amilyenekkel a felperes jó hírnevét és becsületét sértő cikkeket is közölték, illetve publikáljanak egy írást, amely bemutatja a valóságos helyzetet, cáfolva a megjelent hamis információkat."Az uh.ro álláspontja ezzel szemben, hogy a sajtó legfontosabb feladata a közvélemény tájékoztatása a közügyekről, a köztisztséggel megbízott embereknek a munkájáról, a közpénz és más közjavak kezelésének a módjáról még akkor is, ha ezzel nem vívja ki az érintettek tetszését, kellemetlenséget okoz számukra. Jelen esetben külön kiemelnénk, hogy nem csak a közpénz elköltéséről volt szó, hanem egy, a közösség tagjainak fizikai egészségét közvetlenül érintő, közvetve a város és környékének gazdasági, társadalmi helyzetét befolyásoló, sürgető témát érintettek munkatársaink" - írják. Állításuk szerint lehetővé tették a kórházigazgató számára a válaszadást, aki egy telefonos beszélgetésben jelezte számukra, hogy inkább a városi kórház Facebook-oldalán kíván élni ezzel a jogával. Ezt a portálon ugyanakkor szóról-szóra közzé is tették.