Személyesen is lehet ügyet intézni a jövő héttől a csíkszeredai önkormányzatnál

Korodi Attila polgármester felnyitotta a városháza előtti parkoló sorompóját, ezzel jelképesen a városházi személyes ügyfélfogadást is megnyitotta. A járványhelyzet miatt továbbra is az online adminisztrációt részesíti előnyben a polgármesteri hivatal, de határozott szándék, hogy a városlakók tudják: jövő héttől szükség esetén személyesen is fogadják őket az igazgatóságok, szakosztályok vezetői - tájékoztat az önkormányzat közleménye. A parkolót legfeljebb egy órán át használhatják azon személyek, akik ügyintézés érdekében a polgármesteri hivatalba érkeznek.



A sorompónyitásnak jelképes üzenete is van: jövő héten véglegesítik és közlik a városházi igazgatóságok, szakosztályok fogadóóráinak pontos időpontját, és a közölt telefonszámokon előjegyzés alapján személyesen is fogadják az ügyfeleket.„Minden szakigazgatási vezetővel folytatjuk, és minden városházi vezetővel kiegészítjük a fogadóórai rendszert. Bárkinek bármilyen ügyintézni valója van és szeretne tanácsot kérni valamely szakigazgatóságtól, nyugodtan bejöhet az épületbe. Igen, járványügyi körülmények között is meg tudjuk szervezni, hogy biztonságban találkozzanak. A városháza a városlakóké” – fogalmazott Korodi Attila.Egyelőre a polgámesteri hivatal honlapján közölt belső telefonszámok tárcsázásával lehet előjegyeztetni (www.szereda.ro, Polgármesteri hivatal menü, Szervezeti egységek almenü).Országos intézkedés értelmében egyébként a polgármesteri hivatal is arra készül, hogy az alkalmazottainak egy részét távmunkában foglalkoztatja, de ígéretük szerint ez nem befolyásolja majd az ügyfélfogadás minőséget. Az ügyfélfogadást illetően a következő két hét folyamán eszközölnek olyan megoldásokat, amelyek hozzáférhetőbbé, kényelmesebbé teszik a kiszolgálást.