Arafat: az online oktatással csökken a kockázat, hogy a gyerekek megfertőzzék családtagjaikat

A személyes érintkezések csökkentése érdekben döntöttek a hatóságok az online oktatásra való áttérés mellett, illetve annak elkerüléséért, hogy a gyerekek megfertőzzék családtagjaikat - jelentette ki péntek este Raed Arafat.



A belügyminisztériumi államtitkár atelevízió műsorában rámutatott, a digitális tanrendre való átállással

csökken annak a kockázata, hogy a gyerekek megfertőzzék családtagjaikat, az iskolák esetében ugyanis ez jelent fokozott veszélyt. Az iskolák bezárására vonatkozó döntés meghozatalakor a hatóságok azt is szem előtt tartották, hogy számos tanintézet már korábban áttért az online oktatásra, több másik pedig egyébként is átállt volna a digitális tanrendre a megbetegedések magas száma miatt

Arafat szerint e téma kapcsán is megoszlanak a vélemények: nem csak ellenzői vannak az intézkedésnek, számos szülő szorgalmazta az online oktatásra való átállást, és a tanárok egy része is helyesli a döntést.A zárt terű piacok bezárása kapcsán az államtitkár azt mondta, lehetséges, hogy az intézkedés nyomán nőni fog azoknak a száma, akik szupermarketekbe vagy más üzletekbe mennek bevásárolni, ezeken a helyeken azonban "jobban ellenőrzés alatt lehet tartani a dolgokat".Hozzátette: a hétfőtől érvénybe lépő korlátozó intézkedések célja csökkenteni a személyes érintkezéseket, mert ezek révén terjed a vírus. A korlátozásoknak addig kell hatályban maradniuk, amíg számottevően visszaesik az új megbetegedések száma - nyomatékosította, hozzátéve, azokon a településeken, ahol jelentősen megugranak az esetszámok, az országon szintű intézkedések mellett további korlátozásokat vezethetnek be a hatóságok.