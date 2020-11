Ciolacu arról beszélt, hogy a párt elnöke helyett más személyt jelölhet miniszterelnöknek a PSD

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke arról nyilatkozott pénteken a sajtó előtt, hogy jó lenne, ha a párt életében először nem az elnököt, hanem más személyt jelölne miniszterelnök-jelöltnek a soron következő parlamenti választásokra.



Mint kifejtette, párton belül még nincs megegyezés ezen a téren, de szerinte „sok kollégája rátermett a feladatra”, majd hozzátette, egyébként is, „nem hiszi, hogy ez most érdekelné a lakosságot”.„Nehéz időszakon megy most keresztül az ország. Az elsődleges szempont a közegészségügy, majd az oktatás és a gazdaság” – fejtette ki Ciolacu.Újságírói kérdésre, miszerint(a PSD alelnökére) esik-e majd a választás, Ciolacu úgy reagált: „ez egy lehetséges javaslat”.