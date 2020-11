Az RMDSZ szerint hiba a piacok bezárása

Nem ért egyet a piacok bezárásával az RMDSZ a tájékoztatásuk szerint. Nagy hibának tartják a döntést, még akkor is, ha a járványügyi intézkedésben a kormány különbséget tesz a zárt térben és a szabadtéren működő piacok között, előbbieknek korlátozva a működését.



„A kormány zárt térben működő piacok bezárásáról szólódöntése hibás lépés és elsősorban azokat a mezőgazdasági kistermelőket hozza hátrányos helyzetbe, akiknek így is nagyon nehéz volt az idei év. Az RMDSZ álláspontja szerint ez a rendelet nem segít a koronavírus-járvány fékezésében, de csődbe viszi a termelőket” – mondjaparlamenti képviselő, a képviselőház mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottságának a tagja.“A kormány kettős mércét alkalmaz, a romániai kistermelők kárára, előnyben részesítve az áruházláncokat, amelyek ugyan szintén zárt térben működnek, továbbra is nyitva tarthatnak, és árusíthatnak olyan import gyümölcsöket, amelyek hónapokig is elállnak a boltok polcain. Az RMDSZ kéri, hogy a kormány vizsgálja felül az élelmiszerpiacok bezárásáról szóló határozatot és inkább dolgozzon ki egy tiszta és átlátható rendszert az árusok és a vásárlók védelmében” – fűzi hozzá Magyar Lóránd.Románia Kormánya csütörtökön hozott határozatot, majd egy sürgősségi rendeletet, amelyben újabb megszorításokat jelentettek be a koronavírus okozta megbetegedés terjedésének a megakadályozására. Ezek között szerepel a zárt térben működő piacok és vásárok bezárása 30 napra , hétfőtől kezdődően.