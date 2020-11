Megjelentek a Hivatalos Közlönyben az új korlátozó intézkedésekről szóló rendelet

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a november 9-étől, hétfőtől életbe lépő új korlátozó intézkedésekről szóló sürgősségi rendelet.



A 2020/55-ös törvényt, illetve a 2018/81-es törvény 7. cikkelyét módosító rendelet többek között előírja, hogy a koronavírus-járvány terjedésének fékezése érdekében országszerte kötelezővé válik az orrot és a szájat eltakaró védőmaszk viselése minden 5 éven felüli személy számára, minden zárt és nyílt közterületen, az elmúlt 14 napban jegyzett új megbetegedések számától függetlenül.A tömegközlekedési eszközök túlzsúfolódásának elkerülése érdekében az állami intézményeknek és a magáncégeknek egyaránt át kell térniük a távmunkára, amennyiben a tevékenység jellege ezt megengedi. Ahol ez nem lehetséges, az alkalmazottakat legalább két csoportra kell osztani, és úgy kell megszabni a munkaidőt, hogy legkevesebb két óra eltéréssel kezdjék el és fejezzék be a munkát. Az előírás betartását a prefektusoknak, illetve a munkaügyi felügyeleteknek kell ellenőrizniük.Egy másik előírás értelmében az óvodák és iskolák országszerte áttérnek az online oktatásra.A rendelet bevezeti az éjszakai kijárási korlátozást is, azaz 23 óra és 5 óra között csak munkavégzés, halaszthatatlan, távkonzultációval meg nem oldható orvosi ellátás, gyógyszerbeszerzés, gyerek vagy idős/beteg személy gondozása és a családban történt haláleset miatt hagyhatják el lakhelyüket az állampolgárok. A lakhelyelhagyás okát az illető személyi adataival együtt fel kell tüntetni az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatban, amelyet fel kell mutatni éjszakai igazoltatáskor a hatóságoknak.A rendelet tiltja mindenféle kül- és beltéri ünnepség, társas összejövetel szervezését, ugyanakkor előírja a zárt térben működő élelmiszerpiacok és vásárok bezárását. Csak a kültéri élelmiszerpiacok működhetnek tovább, a megfelelő egészségügyi szabályok betartásával.Az üzletek 5 és 21 óra között tarthatnak nyitva, a házhoz szállítás azonban ezen az időintervallumon kívül is megengedett. A benzinkutakra és gyógyszertárakra szintén nem vonatkozik ez a korlátozás.A rendelet értelmében a korlátozások 30 napig érvényesek és a járványhelyzet alakulásától függően meghosszabbíthatók.