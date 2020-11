Ideiglenes piacok megnyitását (is) javasolja a kormány a bezártak helyett

Ideiglenes piacok megnyitását javasolja a kormány a hétfőtől bezárt piacok helyett - tájékoztat Kolozs megye prefektusának, Mircea Abrudean közleménye.



miniszterelnök ésbelügyminiszter a prefektusok közreműködésével arra kéri a beltéri piacok bezárása miatt érintett települések polgármestereit, hogy sürgősen intézkedjenek a hazai termelők megsegítése érdekében. Több javaslatot is tesznek:* ahol zárt piacok vannak, de megoldható, hogy a létesítmény oldalait megnyissák, akkor ott sürgősen tegyenek így.* ahol nem tudják megnyitni a piacokat, ott az őstermelőknek alakítsanak ki ideiglenes elárusító helyeket az eredi piacok közelében található utcákon és tereken, és korlátozzák az autós forgalmat ezeken a részeken.* ahol erre sincs lehetőség, jelöljenek ki más helyszíneket az ideiglenes piac számára, és erről értesítsék mind a termelőket, mind a vásárlókat.A kormány csütörtökön bejelentett intézkedései közül a beltéri termelői piacok bezárása váltotta ki az egyik legnagyobb ellenkezést, nem csak a termelők tiltakoztak, hanem az RMDSZ is arra szólította fel a kormányt , hogy intézkedjen ez ügyben.Az országos vészhelyzeti bizottság vezetője,pénteki sajtótájékoztatóján azzal indokolta azt a döntést, hogy a piacok be kell zárjanak, ezzel szemben a bevásárlóközpontok továbbra is nyitva maradhatnak, hogy a piacon másképp vásárlunk, viselkedünk, például a leggyakrabban készpénzzel fizetünk, kevésbé ügyelünk a higiéniára. Ugyanakkor a piaci vásárlás Arafat szerint kevésbé ellenőrizhető, szabályozható, mint az áruházakban történő vásárlás.