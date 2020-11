Vasárnapi adatok: 6752 új fertőzött, 1056 intenzív terápiára szoruló beteg

Az elmúlt egy napban összesen 6752 új fertőzöttet azonosítottak az országban 21 552 teszt elvégzése után - jelentette vasárnap az Központi Stratégiai Csoport. Az elvégzett tesztek 31,3 százaléka lett pozitív.



A tájékoztató szerint összesen 12 295 személyt kezelnek a kórházakban, ebből jelenleg 1056 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Az elmúlt egy napban összesen 86 személy halála volt összefüggésbe hozható a fertőzéssel. Ezzel a járvány kezdete óta a betegség következtében elhunyt személyek száma 7 879.A járvány kezdete óta összesen 303 751 COVID–19 esetet regisztráltak az országban, és 204 679 fertőzöttet nyilvánítottak gyógyultnak. A mai napig 3 476 645 PCR-tesztet végeztek el az országban. Az utóbbi egy napban összesen 38 389-et végeztek, ebből 13421-et orvisi protokoll alapján, míg 8131-et kérésre.A legtöbb új esetet Bukarestből jelentették, az elmúlt 24 órában összesen 1283 fertőzésről számoltak be a fővárosban. Továbbra is nagyon sok esetről számolnak be Szeben megyéből (474), Temes megyéből (395), Kolozs megyéből (392), Brassó megyéből (387), Bihar megyéből (306), Iasi megyéből (248), Ilfov megyéből (347). A korábbi napokhoz képest meglepően sok az új fertőzött Prahova megyében (749) és Maros megyében (256). Szilágy megyéből 104, Szatmár megyéből 108, Hargita megyéből 63, Kovászna megyéből 76 új esetet jelentettek. Az új esetszámokkal az elmúlt két hét összes eseteinek az aránya Kolozs megyében 6,4 ezrelék, Szilágy megyében 6,51 ezrelék, Temes megyében 6,21 ezrelék. Öt ezrelék fölött van még az érték Szeben megyében, Bihar megyében és Fehér megyében.címoldali fotó: Gozner Gertrúd