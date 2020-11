A járványvédelmi intézkedések be nem tartása miatt büntették a járványvédelmi intézkedések ellen tüntetőket

Eddig összesen mintegy 7 ezer lej értékben rótt ki bírságot a bukaresti csendőrség a Victoriei téren vasárnap este tüntetők között a járványvédelmi intézkedések be nem tartása miatt.



A csendőrség közleménye értelmében a helyszínre kivezényelt csendőri csapatok ismertették a szervezőkkel és a résztvevőkkel a törvényi előírásokat, illetve hogy milyen intézkedések foganatosíthatók ezek be nem tartása esetén.A hatályos törvények értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt legfeljebb 100 személy részvételével lehet tüntetéseket, demonstrációkat szervezni - hangsúlyozzák a közleményben. Eddig 15 büntetést róttak ki összesen 7 ezer lej értékben, 29 személyt pedig figyelmeztetésben részesítettek az egyéni védelmi intézkedések be nem tartása miatt. Egy személy drón használata miatt kapott bírságot.A bukaresti Victoriei téren, a kormány épülete előtt a hétfőtől életbe lépő járványvédelmi intézkedések ellen tüntettek. A tiltakozók a védőmaszk viselésének kötelezővé tétele, az éjszakai kijárási korlátozás, a piacok bezárása és a kormány által elrendelt többi korlátozó intézkedés ellen emelték fel szavukat. A téren összegyűltek nem viseltek védőmaszkot és nem tartották be a védőtávolságot.