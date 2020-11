Továbbra is piacozhatnak a termelők a mezőgazdasági miniszter szerint

A mezőgazdasági termelők továbbra is értékesíthetik terményeiket a piacokon - írja egy vasárnapi Facebook-bejegyzésben Adrian Oros mezőgazdasági miniszter.



A tárcavezető rámutatott, a Kolozs megyei prefektusi hivatal találkozót szervezett vasárnap az élelmiszerpiacokat működtető települések polgármestereivel, és megoldásokat találtak arra, hogy a piacok tovább működjenek, a helyi termelőknek legyen ahol értékesíteniük terményeiket.Oros azt mondta, azokat a zárt terű piacokat, amelyeknek az oldalfalai eltávolíthatóak, átalakítják nyitott piacokká, ahol pedig erre nincs lehetőség, kiköltözetik az asztalokat szabadtérre. Más helyeken mozgó piacokat alakítanak ki a helyi termelők számára."A nap folyamán mindegyik közigazgatási egységnek közölnie kell, hogy melyik megoldást választotta. Bármelyik lehetőség mellett is döntenek, az illetékes állami intézmények képviselői naponta monitorozni fogják ezeket, hogy minél kisebb legyen a polgárok megfertőződésének kockázata" - tette hozzá a miniszter.Hétfőtől a koronavírus terjedését fékezni hivatott újabb korlátozó intézkedések lépnek életbe Romániában. Az egyik intézkedés értelmében országos szinten bezárják a zárt terű piacokat.miniszterelnök vasárnap este úgy nyilatkozott: több mint száz polgármesterrel beszélt a nyílt terű piacok ügyében, hogy a hazai termelők értékesíteni tudják terményeiket.A kormányfő a B1 televíziócsatorna műsorában azt mondta a zárt terű piacok tevékenységének felfüggesztése kapcsán: több mint száz elöljáróval találkozott, hogy megoldást találjanak a termesztők helyzetére."Beszéltem a polgármesterekkel, hogy találjanak megoldást. Vagy úgy, hogy kinyitják a mozgatható falú piacokat, vagy úgy, hogy a zárt piacok közelében teremtenek lehetőséget az árucserére a helyi termesztők számára, vagy mozgó piacokat létesítenek. (...) A PSD azzal kampányol, hogy mi nem védjük meg a helyi termelőket. A polgármesterekkel folytatott beszélgetések során egyértelműen elmondtam: meg kell teremteniük a lehetőséget, hogy a hazai termelők, akik eddig a piacokon árultak, továbbra is el tudják adni termékeiket" - mondta Orban.A kormányfő azt is leszögezte: a piacokat nem zárták be, csak a pandémia miatt 30 napra fel kell függeszteni azok tevékenységét. Pexels képe a Pixabay -en.