Ezt üzeni Johannis Bidennek

Gratuláló üzenetet küldött hétfőn Klaus Johannis államfő az Amerikai Egyesült Államok megválasztott elnökének, Joseph R. Bidennek.



"Sok sikert kívánok mandátumához az Amerikai Egyesült Államok elnöki tisztségében ezen komplex körülmények között, és várom, hogy együtt dolgozzunk közös céljaink előmozdítása érdekében" - üzente Bidennek a román államfő.Johannis biztosította a megválasztott amerikai elnököt, hogy Románia az USA megbízható stratégiai partnereként elkötelezett a két ország közös céljainak megvalósítása tekintetében mind a stratégiai biztonság, mind a védelem és a gazdaság terén."Az Amerikai Egyesült Államok elnökeként az ön mandátuma egészen biztosan meg fogja szilárdítani a Románia és az Egyesült Államok között fennálló, jelenleg is kiváló együttműködést, amelyhez ön, alelnöki minőségében, már eddig is jelentősen hozzájárult" - olvasható Johannis üzenetében.Románia elnöke felidézte, hogy Joseph R. Biden 2014-ben látogatást tett Romániában, és személyesen is folyamatos támogatásáról biztosította Romániát. Alelnöki mandátuma alatt írták alá a Románia és USA közötti, 21. századi stratégiai partnerségi közös nyilatkozatot, amelynek tizedik évfordulóját jövőre, 2021-ben fogják megünnepelni."Románia és az Egyesült Államok közös értékei a demokrácia, az emberi jogok, a jó kormányzás és a jogállamiság, és stratégiai partnerségünk döntően hozzájárul hazám demokratikus átalakulásához" - üzente Johannis."Az Egyesült Államok stratégiai partnereként és a NATO keretében szövetségesként Románia továbbra is elkötelezett a közös teherviselés mellett a védelmi kiadások terén, és célja továbbra is hozzájárulni a demokráciák globális közösségének biztonságához, jólétéhez és ellenálló képességéhez" - írta a román államfő.