A tesztek 28%-a lett pozitív az utóbbi 24 órában

Az elmúlt egy napban összesen 3240 új fertőzöttet azonosítottak az országban 11 445 teszt elvégzése után - jelentette be hétfőn a Központi Stratégiai Csoport. Az elvégzett tesztek 28.3%-a lett pozitív. 7286 tesztet hatósági/orvosi protokoll, 4159-et pedig kérésre végeztek el.



Ezzel 306.991-re emelkedett az esetek száma a járvány kezdete óta, és összesen eddig 206.793 személy gyógyult fel a betegségből.A tájékoztató szerint 130 új halálesetet regisztráltak, és 1076 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.Eddig összesen 8009 koronavírussal fertőzött személy hunyt el a járvány kezdete óta. A mostani 130 új halálesetből egyet a 0-9 korosztályban regisztráltak, kettőt a 30-39 év közöttiek körében, 6-ot a 40-49 évesek közt. 127 elhunyt személy a 130-ból valamilyen más betegségben is szenvedett.Az utóbbi 24 órában elhunytak közül a legfiatalabb egy négyéves, Iasi megyei kislány, akinek több betegsége is volt, és immunhiányban is szenvedett. Eddig a legfiatalabb romániai áldozat egy 4 hónapos csecsemő volt, aki szintén számos más betegségben is szenvedett - közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport.A kórházakban 12688 koronavírusos beteget kezelnek.41.024 fertőzött lakhelyi elkülönítésben van, 24.762 pedig intézményes elkülönítésben. 72.980 személy otthoni, 19 személy intézményes karanténban van.