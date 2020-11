Sepsiszentgyörgyön elérte a 6,94 ezreléket a fertőzési arány

A Helyi Készenléti Bizottság újabb intézkedéseket fogadott el a COVID-19 vírus terjedésének megfékezése érdekében, amelyek november 10-től, keddtől lépnek érvénybe.



A központi zöldségpiac továbbra is nyitva marad azzal a megjegyzéssel, hogy a hús- és tejterméket forgalmazók a belső tereket kizárólag raktározásra használhatják, a termékeket a helyiségeken kívül szabad értékesíteni. A butikok esetében az árusítást úgy kell megoldani, hogy legtöbb egy ügyfél számára korlátozzák a belépést.Az Országos Készenléti Bizottság határozata értelmében keddtől kezdődően a három sepsiszentgyörgyi bölcsőde újból folytathatja a tevékenységét. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata felhívja a szülők figyelmét, hogy amennyiben lehetséges, csökkentsék a gyermekek idős személyekkel való érintkezését.Sepsiszentgyörgyön az elmúlt 14 napban a COVID-19 vírussal fertőzöttek aránya vasárnapra elérte a 6,94 ezreléket, az esetek száma pedig továbbra is növekedést mutat. Az önkormányzat ismételten felhívja a lakók figyelmét a megelőző intézkedések betartására: a védőmaszk helyes viselete, a torlódások elkerülése és a megfelelő távolságtartás más személyektől, szigorú kézhigiénia.Amennyiben az esetszámok továbbra is növekedni fognak, bekövetkezhet Sepsiszentgyörgy karanténba helyezése, ez maga után vonja a saját felelősségű nyilatkozatok újbóli bevezetését minden kijárásra, a kijárási alkalmak korlátozását bizonyos helyzetekre és más, nem kívánt korlátozások bevezetését.Felhívják a lakosság figyelmét, hogy november 9-től kezdődően az Országos Készenléti Bizottság 52-es számú határozata értelmében az ország minden iskolája és óvodája online oktatásra tér át, bezárnak a zárt terekben működő piacok és vásárok, kötelező a maszk viselése az egész ország területén függetlenül az esetszámoktól, tilos a 23:00 és 5:00 óra közötti éjjeli közlekedés – néhány kivétellel (saját felelősségű nyilatkozat kitöltésével), a boltok 21:00 óráig tarthatnak nyitva – a gyógyszertárak és a házhozszállítást végző cégek kivételével, a munkaadók (cégek és intézmények) kötelezően be kell vezessék az otthoni vagy a váltásban történő munkavégzést.