Prefektus: lehetséges, hogy Kolozsvár karanténba kerül

Mircea Abrudean Kolozs megyei prefektus nem zárta ki, hogy Kolozsvár karanténba kerülhet, sőt lehetőségként beszélt róla - számol be a Monitorul de Cluj. Figyelemmel követjük a következő napok esetszámait, elemezzük a közegészségügyi hatóság által szolgáltatott adatokat, és döntünk arról, hogy mikortól lépne érvénybe, ha ez lesz a helyzet - magyarázta a prefektus. Több tényezőt is figyelembe vesznek: a naponta elvégzett tesztek, a napi elhalálozások, az intenzív terápiás helyek számát, valamint az egészségügyi személyzet kapacitását. Azt is figyelembe vesszük, hogy a már meghozott központi intézkedéseknek hosszú távon milyen hatásuk lesz, hiszen a mostantól érvényes korlátozásoknak csak hosszabb távon fognak látszani a hozadékai - tette hozzá a prefektus.



Ám amennyiben Kolozsváron és a megyében az emberek nem tartják be a törvény által szentesített szabályokat, lehetetlen lesz elkerülni Kolozsvár karantén alá vonását. Ha nem korlátozzuk a legmaximálisabban a járkálást és a szociális interakciókat, ha nem tartjuk tiszteletben az egészségügyi szabályokat, a jelenlegi növekedési ritmusban, bármennyire is akarjuk, nem tudjuk elkerülni a karantént - figyelmeztetett a prefektus.Kolozsváron a fertőzöttségi arány 7.49 ezrelék; a megyében Szamosújváron közelíti a 10 ezreléket (9.69). Désen is magas, 7.95 ezrelék. Bánffyhunyadon "csak" 5.39, Aranyosgyéresen 6.88, Tordán pedig 4.9 ezrelék - írja a Monitorul de Cluj.