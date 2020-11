Izsák Balázs: az aláírásgyűjtés folytatódik

"A Székely Nemzeti Tanács által elindított európai polgári kezdeményezés aláírási időszaka újabb szakaszba lépett. Miután folyó év május 7-i határidőig az egy és negyedmillió aláírás sem volt elég a területi kritérium teljesítésére. A féléves hosszabbítás lejártakor az említett földrajzi kritérium összesen öt országban teljesült, azaz Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban és Litvániában. A sikerhez azonban legalább további két tagállamban szükséges teljesíteni a feltételeket, így – az Európai Bizottság ez ügyben hozott rendeletét is figyelembe véve – folytatjuk az aláírásgyűjtést" - írja közleményében Izsák Balázs SZNT-elnök.



A mozgalom azt is el szeretné érni, hogy a nemzeti régiók az Európai Unió intézményeiben is hallassák hangjukat, érvényesítsék saját érdekeiket. Váljon láthatóvá Európa láthatatlan nagyhatalma, hiszen a nemzeti régiók össznépessége meghaladja az ötvenmillió főt - mutatott rá Izsák."A népi kezdeményezés lényegénél fogva nem az elitek összefogását, hanem népek, nemzetek együttműködését jelenti. Azok akaratát jeleníti meg, akiket folyamatosan alkukra, engedményekre, kompromisszumokra kényszerítenek, és nemzeti céljaikat nem érhetik el. Jelen esetben a nemzeti régiókért indított,című kezdeményezés nem része az általános európai kisebbségpolitikának, és nem is lehet az, hiszen kizárólag azokra a nemzeti régiókra vonatkozik, ahol az illető nemzeti közösségek többséget alkotnak, ezen nemzeteknek, népeknek fogalmazza meg kollektív jogát a hazához! Ennek megfelelően az Európai Bizottság elé terjesztett kezdeményezésben ez áll: 'A nemzeti régiók többségi közösségei: népek. Következésképp a nemzeti régiók népek hazái, akárcsak Európa országai, és ennek megfelelően kell kezelni őket.'" - zárul a közlemény.