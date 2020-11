Közel került a karanténozáshoz Sepsiszentgyörgy is

Új intézkedéseket hoztak Sepsiszentgyörgyön, amelyek a városban az országos szigorítások fényében volt szükség. A helyi Készenlét Bizottság döntéének értelmében a három város bölcsőde keddtől folytathatja a programját, az önkormányzat kéri, hogy amennyire lehet, csökkentsék a gyerekek idős személyekkel való találkozását-



A központi zöldségpiac továbbra is működhet, a hús- és tejterméket forgalmazók a belső tereket kizárólag raktározásra használhatják, a termékeket a helyiségeken kívül szabad értékesíteni. A butikok esetében az árusítást úgy kell megoldani, hogy legtöbb egy ügyfél számára korlátozzák a belépést.A város ugyanakkor köze van ahhoz, hogy karanténba kerüljön, vasárnapra ugyanis elérte a 14 napra számított 6,94 ezreléket az esetszám. A városvezetés ismételten kéri a helyi lakosokat, hogy viseljék (helyesen) a védőmaszkokat, kerüljél a tömeget és tartsák be megfelelő távolságot más személyektől.A prefektúra hétfői tájékoztatása szerint Kovászna megyében a 14 napos fertőzöttségi mutató 3,15 ezrelékes. Összesen 25 olyan település van, ahol a fertőzöttségi incidencia meghaladta a 3 ezreléket, ezek között van Sepsiszentgyörgy, Barót és Kovászna is.A prefektúra hétfői tájékoztatása szerint 45 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak a megyében, miközben vasárnap már 76, szombaton pedig rekordszámú 193 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba. (via Sláger Rádió