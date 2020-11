Ahol lehet, kezdjék újra az oktatást 9. osztályig - kéri az RMDSZ

Az RMDSZ azt kéri a kormánytól, hogy minden iskolában és óvodában, ahol a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, kezdjék újra az oktatást 9. osztályig.



"A kormány döntése rossz, semmi sem indokolja azt, hogy minden iskolát és osztályt bezárjanak! A román kormány elhamarkodott döntésével úgy állítja be a tanulókat és a pedagógusokat, mint a koronavírus hordozóit. Eközben Európa országainak nagyon nagy része - nagyobb fertőzöttségi aránnyal - körültekintően jár el, és hagyja fejlődni a diákokat" - olvasható a Romániai Magyar Demokrata Szövetség állásfoglalásában.A szövetség szerint az online tanításnak hosszú távon beláthatatlan következményei lesznek, és ennek a feltételei sem adottak: a kormány az elmúlt fél évben nem volt képes digitális eszközökkel ellátni az iskolákat - fogalmaz az RMDSZ közleménye."Ugyanakkor a pedagógusok és az oktatási szakemberek is állítják: az óvodások és az alsó tagozatos iskolások esetében a digitális oktatással nem fejleszthetőek olyan képességek, mint a szövegértés, a helyes tájékozódás, az írásbeli és szóbeli kompetenciák elsajátítása" - teszi hozzá."Éppen ezért az RMDSZ azt kéri a kormánytól, hogy minden iskolában és óvodában, ahol a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, kezdjék újra az oktatást 9. osztályig. Egyes iskolák bezárásáról, ahol ez indokolt, a helyi önkormányzatok és megyei tanfelügyelőség véleményét kikérve a megyei sürgősségi bizottság (Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă) döntsön" - kéri a szövetség, amely szerint az iskolák nyitva tartását indokolja, hogy a diákok kontrollált környezetben vannak, a pedagógusok mindent megtesznek azért, hogy a közegészségügyi szabályokat betartsák, és a tapasztalat azt mutatta, hogy az őszi iskolakezdés után nem nőttek ugrásszerűen az oktatási intézményekben az esetszámok."Az emberek nagy többsége betartja a közegészségügyi előírásokat, és közben partnerséget vár a kormánytól. Cserébe megalapozatlan válaszokat, meggondolatlan döntéseket, kapkodást és bűnbakkeresést tapasztal. Nem szabad most olyan döntést hozni, amely rövid távon könnyebbnek tűnik a kormánynak, hosszú távon viszont egy egész generációt megnyomorít. Mi hiszünk a pedagógusokban. Békeidőben is rájuk merjük bízni a gyermekeinket, tudjuk, hogy ezekben a nehéz időkben is helytállnak" - olvasható a dokumentumban.