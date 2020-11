Két medvealagút hiányzik a Lugos-Déva autópályához - mikor lesz kész?

2026-ig szeretnék meghosszabbítani a román hatóságok a Lugos-Déva autópálya befejezési határidejét, hogy ne kelljen visszafizetniük több száz millió eurót az Európai Uniónak - írja a Digi24. A szóban forgó autópályának egy tíz kilométeres szakasza hiányzik Marzsina és Holgya között, ahol két medveátjárót - alagutat - is kellene építeni, ennek teljes költségvetése mintegy 300 millió euróra rúg. Az Európai Bizottság a finanszírozás jóváhagyásakor 2023 végét jelölte meg határidőként. A szóban forgó, el nem készült szakasz megépítésére még nincs kivitelező.



A Lugos-Déva autópályát 2011-ben kezdték építeni. Az első szakasz 2015-ben lett kész, az olasz Tirrena Scavi cég építette meg. A második 28 kilométeres szakaszból 15-öt egy másik olasz cég, a Salini adott át 2017-ben, ám 2017 nyarán az állami útvállalat szerződést bontott velük, és mintegy 13 kilométeres szakasz maradt befejezetlenül, amelyből 4 km már 90%-ban kész volt. A következő években a harmadik és negyedik szakasz is elkészült, a finanszírozást Brüsszleből kapta Románia, de a második szakasz azóta is befejezetlen - írja a Digi24.ro.A Salini által be nem fejezett szakasz az egyetlen hiányzó rész a Nagyszeben-Nagylak autópályán. Itt a 2013-ban felülvizsgált környezetvédelmi engedély értelmében két, nagyemlősök védelmére szolgáló átjárót kell megépíteni, úgynevezett "medvealagutat". Tavaly júliusban az útvállalat közbeszerzést írt ki a hiányzó rész megépítésére, amelyet felfüggesztettek, miután a Nemzetközi Kereskedelmi Választottbíróság arra kötelezte őket, hogy ismerjék el, a Salinivel kötött régi szerződés a második szakasz megépítésére még mindig érvényes. Az állami útvállalat még 50 millió eurós kártérítést is kénytelen volt fizetni az olasz cégnek.Hogy meggyorsítsa a befejezést, és kikerülje az uniós pénzek visszafizetését, a kormány az országos felújítási alapból akarja finanszírozni a hiányzó rész megépítését, és az EU-val kiegyezni egy 2026-os határidőben. Ez azt jelenti, hogy Marzsina és Holgya között továbbra is a 68A országúton kell közlekedniük a sofőröknek - vonja le a következtetést a Digi24.ro.