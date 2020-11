Büntetőügyesek nélküli közéletet: pozitívan véleményezte a kezdeményezést a szenátus alkotmányossági bizottsága

Az alkotmányossági bizottság pozitívan véleményezte kedden a Büntetőügyesek nélküli közéletet alkotmánymódosító civil kezdeményezést. A jogi bizottság még nem foglalt állást.



Az alkotmányossági bizottság online zajló tanácskozásán részt vett a testület elnöke,szenátor, valamintésszenátorok. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.Fălcoi kifejtette, a testület ezzel szabad utat adott az USR által előterjesztett kezdeményezés parlamenti megvitatásának és megszavazásának. A tervezet megvonná a jogot a törvényszegőktől arra, hogy törvényhozói vagy helyi közigazgatási vezetői tisztségbe választhassák őket, és közpénzek fölött rendelkezhessenek. "Most lehetőség nyílt arra, hogy ennek elfogadása szintén december 6-án, a parlamenti választásokkal egyszerre történjen" - mondta Fălcoi.Ugyanakkor arról is beszámolt, hogy az általa vezetett bizottság közös tanácskozásra hívta a Büntetőügyesek nélküli közéletet kezdeményezéssel kapcsolatban a jogi bizottságot, de utóbbi nem reagált a felkérésre. Nicu Fălcoi ezzel kapcsolatban megjegyezte, reméli, hogy a jogi bizottság szerdán döntést hoz ez ügyben, és a két testület szavazatai összeadódnak.USR-s frakcióvezető reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés a szenátus plénuma elé kerül szakbizottsági álláspont hiányában is, hogy a tervezetet tudják idejében elfogadni ahhoz, hogy az alkotmánymódosításhoz szükséges népszavazást a parlamenti választásokkal egy napon, december 6-án lehessen megtartani.A javaslat az alkotmány 37-es cikkelyét módosítaná ("A megválasztáshoz való jog") oly módon, hogy azok a személyek, akiket jogerősen szabadságvesztésre ítéltek szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, ne legyenek megválaszthatóak helyi közigazgatási, képviselőházi, szenátusi vagy államelnöki tisztségbe mindaddig, amíg olyan helyzet nem áll elő, amely feloldja az ítéletet.A javaslatot a képviselőház július 14-én elfogadta, következő lépés a szenátus szavazata. Az alkotmány értelmében a javaslat törvényerőre emelkedéséhez a szenátus szavazata után 30 nappal referendumot kell tartani a tervezetről.