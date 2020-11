Elfogadta a képviselőház: nyitva maradhatnak a piacok

A zárt térben működő élelmiszerpiacok is nyitva maradhatnak a készenléti állapotban is - ezt fogadta el ma döntéshozó testületként a képviselőház.



A törvényt az RMDSZ is támogatta., az RMDSZ Szatmár megyei parlamenti képviselője plénumi felszólalásában kifejtette, hogy a piacok bezárása rendkívül nehéz helyzetbe hozza a kistermelőket, továbbá a fogyasztók sem juthatnak friss szezonális termékekhez.„Ma a kormány nincs tekintettel a kistermelőkre, de ugyanakkor a helyi gazdaságra sincs tekintettel és a fogyasztókat is megfosztja a szezonális friss termékektől, amelyeket más úton nem tudnak értékesíteni a kistermelők. A ma elfogadott módosítás értelmében törvény írja elő, hogy ezentúl nem lehet bezárni a zárt térben működő élelmiszerpiacokat. A korábban elfogadott rendelkezés kettős mércét alkalmazott a kistermelőkkel szemben, hiszen míg a piacokat bezárta, a zárt térben működő szupermarketek továbbra is nyitva maradhattak” - fogalmazott a parlamenti képviselő, majd hozzátette: ezekben a zárt terekben továbbra is hangsúlyosan be kell tartani a járványügyi szabályozásokat.A törvény az államelnöki kihirdetést követően és a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után lép érvénybe.