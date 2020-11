Johannis: oltás hiányában egyelőre a korlátozások révén laposítható a járványgörbe

A hét elejétől életbe lépett korlátozó intézkedések kizárólagos célja az ország lakosságának védelme és az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás enyhítése - jelentette ki kedd este Klaus Iohannis.



A Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatón az elnök rámutatott, egész Európában drámai a helyzet, a koronavírus most sokkal gyorsabban terjed, mint tavasszal, válságba sodorva számos európai ország egészségügyi rendszerét."Hatékony vakcina hiányában a korlátozó intézkedések jelentik az egyetlen megoldást a járványgörbe laposítására. Ez az egyetlen működő stratégia, és ezt alkalmazza valamennyi ország, ahol robbanásszerűen nő a megbetegedések száma. Romániában is rendkívül bonyolult a helyzet. A tegnap életbe lépett korlátozások kizárólagos célja az ország lakosságának védelme és az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás enyhítése. Nagyon fontos, hogy kerüljük el az egészségügy megbénulását, és adjuk meg az esélyt a kezelésre minden betegnek, függetlenül attól, hogy koronavírus-fertőzött vagy más betegségben szenved" - fogalmazott. Hozzátette, érthető, hogy nem népszerűek ezek a korlátozások, hogy bosszúságot és elégedetlenséget váltanak ki sokakban, a kevésbé szigorú intézkedések azonban nem bizonyultak elégségeseknek.Az államfő szerint "a világjárvánnyal való küzdelem a szolidaritásunkat is próbára teszi, és ezen a vizsgán mindannyiunknak át kell mennünk".Az államfő korábban a járványkezelésről folytatott egyeztetést a Cotroceni-palotában többek között Ludovic Orban miniszterelnökkel, Nicolae Ciucă védelmi és Nelu Tătaru egészségügyi miniszterrel, a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetőjével, Raed Arafattal, az Országos Közegészségügyi Intézet vezetőjével, Adriana Pistollal és Alexandru Rafilával, aki Romániát képviseli az Egészségügyi Világszervezetnél.