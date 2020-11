Mégsem online tartják a mai szenátusi plénumot, az RMDSZ tiltakozik

A szenátus mai napirendjén az USR által kezdeményezett referendumtörvény van, amelynek célja megakadályozni, hogy büntetett előélettel rendelkező személyek köztisztségeket foglaljanak el. A referendumot a soron következő parlamenti választásokkal egy napon szerveznék meg. Mint ismeretes, az RMDSZ döntően támogatta szavazatával ezt a kezdeményezést a képviselőházban, valamint a szenátus alkotmányossági bizottságában.



„A szenátus tegnap úgy döntött, hogy a mai plénumülést online is megszervezik, hiszen a járványügyi intézkedések is ezt követelik. Ma, néhány órával az ülés előtt, a szociáldemokrata párt az USR támogatásával felülírta a döntést, a járványügyi helyzetet figyelmen kívül hagyva nem tartják meg online is a szenátus mai plénumát, megakadályozva ezzel, hogy az RMDSZ szenátorai részt vegyenek a vitán és a szavazáson. Felháborítónak tartjuk, hogy a többség kampányban ilyen eszközökhöz folyamodik azért, hogy az RMDSZ-t kirekessze a döntéshozásból” – nyilatkozta, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.