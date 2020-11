Tanügyminiszter: több mint százezer táblagép szétosztása kezdődik hétfőtől

Újabb százezer táblagépet osztanak szét hétfőtől kezdve az iskolások számára – jelentette be szerdán Monica Anisie tanügyminiszter.



Anisie közölte: az iskolakezdés óta „sokat javult a helyzet”, a hét végéig megérkezik 82.000, a minisztérium által beszerzett táblagép, jövő héttől pedig elkezdik szétosztani a második szállítmányt is, ami 108.000 táblagépet jelent.„Ma is videokonferenciát tartottunk a főtanfelügyelőkkel, amelyen arra kértem őket, hogy készítsenek újabb leltárt, mert minden nap más adatokat kap a tanügyminisztérium. (...) Arra kértem őket, hogy beavatkozási tervet dolgozzanak ki helyi szinten minden oktatási intézmény számára. Ezen dolgoznak most” – mondta a szaktárca vezetője.Arról is beszámolt, hogy a tanfelügyelőségek ellenőrzéseket tartanak az online oktatásról, és több helyen szankcionálták már azokat a tanárokat, akik nem hajlandók online megtartani az órájukat.