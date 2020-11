Bocsánatkéréssel feloldható lenne az Urmánczi Jenő ellen indított fegyelmi eljárás a Puckban?

Ha Urmánczi Jenő bocsánatot kér a Puck Bábszínháztól, akkor az igazgató állítása szerint, el fognak tekinteni a fegyelmi eljárástól – jelentette ki Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke.



Szerda este találkozottigazgató és Csoma Botond parlamenti képviselő; a beszélgetésen jelen voltának alelnöke is. A találkozón Csoma arra kérte Petrant, hogy tekintsen el a fegyelmi eljárástól, és inkább békés úton rendezzék a Puck Bábszínház és a(KOMAB) kezdeményező csoportja között dúló konfliktust.Az igazgató a találkozó alkalmával nyitottnak bizonyult erre a kérésére (bár meghagyta a Puck, az intézmény belső szabályzata alapján jogosan indított fegyelmi eljárást bábszínészével szemben). Csoma szerint az ilyen belső rendszabályok, amelyek megtiltják az alkalmazottaknak, hogy kritikát/véleményt fogalmazzanak meg az intézményekről, a rendszerváltás előtti időket idézik, viszont üdvözölte az igazgató azon szándékát, hogy akár békés úton is rendezni tudnák a konfliktust. Csoma unszolására pedig az igazgató meghagyta, amennyiben Urmánczi Jenő bocsánatot kér az intézmény tagjaitól, abban az esetben eltekinthetnek a fegyelmi eljárástól.Urmánczi Jenő amegkeresésére elmondta, egyelőre nem tudja, hogy miként fog reagálni az igazgató ajánlatára, mert azt sem tudja, hogy miből áll ez a "bocsánatkérés". Viszont egyeztetni fog az igazgatóval és tervei szerintegy asztalhoz ülnek. Urmánczi és az igazgató ugyanis jó ideje csak levélben kommunikálnak.A találkozón arra is kitértek, hogy Petran mit szólna ahhoz, ha létrejönne a KOMAB által kezdeményezett intézmény, a Kolozsvári Magyar Bábszínház. Petran erre megjegyezte, neki ebbe nincs beleszólása, viszont nem ellenezné (egy nem is csak kolozsvári, hanem akár) regionális bábszínház létrejöttét, amennyiben e mögött valós állami támogatás van. A Kolozs Megyei Tanács az új bábszínház finanszírozásáról még nem döntött, nem is volt beterjesztve a tanácstagok elé. Vákár István szerint az önálló magyar bábszínház létrejöttéhez mielőtt tárgyalást kezdeményeznének a megyei tanácsban többséget szerző nemzeti liberálisokkal, előbb hatástanulmányra és különböző felmérésekre van szüksége az RMDSZ-nek a KOMAB részéről.Csoma egyébként nézeteltérését is tisztázta a bábszínház igazgatójával, akivel bár személyes konfliktusa nem volt, de Petran miután az RMDSZ Kolozs megyei szervezete felkarolta a magyar tagozat ügyét, illetve támogatásáról biztosította az új bábszínház létrejöttének kezdeményezőit, a bábszínházigazgató nyílt levélben kérte számon a politikust. Azzal vádolta a képviselőt (akkori polgármesterjelöltet), hogy kampányra használja fel a konfliktust. Csoma tisztázta: az RMDSZ nem kivizsgáló szerv, hogy utánajárjanak a diszkriminációs vádak megalapozottságának. Függetlenül a választásoktól, az RMDSZ támogatja a magyar ügyeket, és ebben az esetben is kötelességének érezte segíteni az új bábszínház létrejöttét.

Ugyanakkora találkozó után, Csoma egy online találkozó alkalmával a KOMAB tagjaival is beszélt.

Arra kérte őket a fejlemények tükrében, hogy vegyék fel a kapcsolatot olyan szakemberekkel, akikkel minőségi hatástanulmányt tudnak elkészíteni. Hisz egy kulturális létesítmény létrehozása nem kis feladat. A későbbiekben pedig már kilátásban van a parlamenti képviselőnek egy találkozójamegyei tanács-elnökkel is, amely során az új bábszínház kezdeményezésének feltételeiről tárgyalnak majd.

Urmánczi ellen nem ez az egyetlen kivizsgálás, ami jelenleg zajlik.

Mint írtuk , azért csak Urmánczi ellen zajlik jelenleg fegyelmi eljárás a KOMAB tagjai közül a Puck Bábszínházban, mert egyedül neki van végleges munkaszerződése, másokkal (és a magyar társulat nagyobb részével is), mintrendezővel az igazgató alkalmi vagy ideiglenes szerződést kötött. Vadas volt egyébként az a személy, akivel Urmánczi kiállt a sajtó elé és arra hivatkozva kezdeményezték az új, önálló finanszírozású bábszínházat, mert úgy érezték a Puck Bábszínház vezetése diszkriminálja a magyar tagozatot és elsorvasztja azt.Viszont, mint korábbi cikkünkben beszámoltunk: a diszkrimináció-ellenes tanács is a bábszínészt vette elő Emanuel Petran panasza alapján. (Az igazgató által a diszkrimináció-ellenes tanácshoz elküldött, a szerkesztőségünk birtokába került panaszai itt olvashatóak. A fegyelmi eljárás kimeneteléről itt , a diszkriminációs vád részleteiről pedig itt írtunk)