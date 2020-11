Így zajlik egy nap a székelyudvarhelyi Covid-háttérkórházban (videó)

"Védjük a betegeket és magunkat is, de ehhez kölcsönös türelemre van szükség" - hangzik el ebben a riportban, amit a székelyudvarhelyi kórházban filmezett a Duna TV Székelyföldi Stúdiója.



Az udvarhelyi orvosok már több olyan esettel találkoztak, amikor orvosi konzultáció nélkül kezeltek otthon a családban antibiotikummal koronavírusos beteget, aki már nagyon rossz állapotban került kórházba. Megnőtt az elhalálozási ráta az intenzív osztályon, amióta a járvány beindult Hargita megyében is; sorra "vette be" a koronavírus az osztályokat olyan értelemben, hogy ahogyan nőtt a betegek száma, egyre több osztályt kellett átalakítani az ő fogadásukra.A fertőzőosztály munkaközössége nagyon fáradt, sokkal nehezebb a dolguk, mint néhány hónappal ezelőtt, és nem látják a végét - mondják. A kórház laboratóriumában (is) reggeltől estig dolgoznak. Már két PCR-gép működik, és általában még aznap kiadják a PCR-teszt eredményét."Mindannyian féltjük szüleinket, nagyszüleinket, öregeinket" - mondja a riportban az egyik orvos, akinek szülei szintén megfertőződtek a vírussal. Kórházszinten a személyzet 10%-a fertőződött meg vagy került otthoni elkülönítésbe. A kieső munkatársak pótlása nagy terhet ró a még talpon lévőkre."Az lenne a legokosabb, ha mindenki betartaná az előírásokat, és vigyázna magára és másokra is" - mondja egy bent fekvő idősebb nő, aki saját bevallása szerint olyan közepes-súlyos tünetekkel vészelte át a betegséget.A riportban szereplő felvételek 2020. november 4-én készültek a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban.