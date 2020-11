Rekord: több kiló aranyat, luxusautókat, drogot koboztak el a rendőrök

A szerdai belügyi akció során 465 személyt kísértek be kihallgatásra és 98 személyt vettek őrizetbe - számolt be csütörtökön Marcel Vela belügyminiszter a minisztérium székházában tartott sajtótájékoztatón.



"Zéró tolerancia a bűnözéssel szemben. A Z nap rekord volt a belügyminisztérium tevékenységében" - mondta a tárcavezető.A 'Z nap' során 489 házkutatást és 130 rajtaütést tartottak, ezek eredményeképpen 465 személyt kísértek be kihallgatásra, 98 személyt vettek őrizetbe 24 órára és 27 személyt hatósági felügyelet alá helyeztek.19 körözött személyt sikerült elfogni, 33,5 kilogramm drogot, 8 luxusautót, 4,5 kg aranyat, 3 tonna alkoholt, 14 illegálisan birtokolt fegyvert és több száz töltényt koboztak el. 317 telefont lefoglaltak az informatikai nyomozás céljából.870.000 lej készpénzt, 211.000 eurót, 1000 dollárt és 8500 angol font készpénzt is lefoglaltak, valamint további értékeket (40 személygépkocsit és 12 ingatlant) 15 millió értékben."Tudatni akarom minden román állampolgárral, hogy az offenzíva folytatódik" - jelentette ki Vela, aki azt is közölte, hogy csütörtökön Galac, Botoşani, Iaşi, Teleorman, Vrancea megyében és Bukarestben újabb 55 házkutatást tartanak. Az akciót hosszas nyomozás és dokumentálódás előzte meg - tette hozzá a belügyminiszter. PIRO4D képe a Pixabay -en.