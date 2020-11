A romániai lakosok 38 százaléka nem szeretné magát beoltatni koronavírus ellen

A romániai lakosság 38 százaléka nem oltatná be magát a koronavírus ellen, ha a közeljövőben elérhetővé válna a vakcina - derül ki egy közvélemény-kutatásból.



A telefonos felmérést szeptember 25-e és október 16-a között készítette a Larics Szociológiai Kutatási Központ, együttműködésben a Nemzetközi Gyógyszergyártók Romániai Egyesületével (ARPIM) és a Politikatudományok és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetével (ISPRI). A közvélemény-kutatás keretében ezer személyt kérdeztek meg, a hibahatár +/-3 százalék.A válaszadók 38,6 százaléka azt mondta, hogy nem oltatná be magát, ha meglenne a koronavírus elleni oltás, 30 százalék később adatná be, ha kiderülne, hogy a vakcina nem járt mellékhatásokkal azoknál, akik már megkapták. 21,8 százalék válaszolta azt, hogy igényelné az oltást, 8 százalék pedig abban az esetben oltatná be magát, ha alapos magyarázattal szolgálnának neki erről.A megkérdezettek 46,25 százaléka szerint a nagyhatalmak - az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország és Japán - fordítják a legnagyobb összegeket a koronavírus elleni oltás kifejlesztésére, míg 16,78 százalék a multinacionális vállalatokat jelölte meg válaszként.A válaszadók 26,6 százaléka szerint az oltás több kockázattal jár, mint előnnyel, 25,5 százalék pedig úgy véli, hogy sokkal több előnye van a vakcinának, mint amekkora kockázattal jár a beadása.A megkérdezettek 55,24 százaléka általában véve egyetért az oltásokkal, 35,46 százalék szerint ezek csak bizonyos esetekben jók, 8,49 százalék pedig egyáltalán nem ért egyet ezzel a kezeléssel.68,5 százalék vallotta azt, hogy egyszer sem oltatta be magát az elmúlt öt övben, 11,7 százalék egy oltást kapott ebben az időszakban, 9,1 százalék 2-3 oltást kapott, 8 százalék pedig minden évben beoltatta magát.Az esetek 74,9 százalékában a családorvos javasolta az oltást, 12,7 százalékában a szakorvos, 7,4 százalékában pedig rokonok vagy barátok.A válaszadók 23,4 százaléka mondta azt, hogy idén ősszel szándékában áll beoltatni magát influenza ellen, míg tavaly 17,5 százalékuk kapta meg ezt az oltást.A megkérdezettek 43,5 százaléka gondolja úgy, hogy a vakcinák hatékonyak, de nem tudni, mennyire biztonságosak, 33,7 százalék hatékonyaknak és biztonságosaknak tartja az oltásokat, 14,5 százalék véli úgy, hogy a vakcinák nem olyan hatékonyak és nem is olyan biztonságosak, mint ahogy állítják, 4,5 százalék pedig semmilyen szempontból nem tartja jónak ezeket.