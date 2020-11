Varga Ibolya: „amennyiben bosszúhadjáratról beszélünk, úgy az a Puck Bábszínház és személyem ellen folyik”

Az utóbbi időszak fejleményei és az Urmánczi Jenő kijelentései újra reagálásra késztették Varga Ibolyát, a Puck magyar társulatának vezetőjét, aki nyílt levélben fordult a nyilvánossághoz.



Mint csütörtökön megírtuk Kolozsvári Puck Bábszínház igazgatója szerda este találkozottdal, az RMDSZ megyei szervezetének elnökével. Találkozásuknak az adott apropót, hogy körvonalazódni látszanak alétrejöttének feltételei, viszont az új bábszínház egyik kezdeményezője, Urmánczi Jenő ellen fegyelmi eljárást indított a Puck és a diszkrimináció-ellenes tanács is bepanaszoltként hallgatná ki. Csoma Botond, mint az új intézmény támogatója inkább békés úton szerette volna rendezni a konfliktust, ezért előbb az igazgatóval, majd a kezdeményező csoporttal is tárgyalt.

A Varga Ibolya által szerkesztőségünkhöz elküldött nyílt levelet változatlanul tesszük közzé:

„Bár a legutóbbi beszélgetés során leszögeztem, hogy azvizsgálatának végeztéig nem kívánok reagálni Urmánczi Jenő bábszínész és a hozzá csatlakozó megszólalók nyilatkozataira, most kénytelen vagyok pár tényre felhívni a figyelmet.1. Nem indult bosszúhadjárat a Puck Bábszínházban a KOMAB tagjai ellen, amint azt aznevű portál állítja , mert:- a KOMAB tagjainak nevét nem ismeri a Puck Bábszínház vezetősége és a magyar társulat egy jó része se. Igaz ugyan, hogy a társulat (zárt)gyűlésein a bábos kollégák megkérdezték Urmánczi Jenőtől, hogy kik a KOMAB tagjai, de választ a kérdésükre nem kaptak;- a magyar társulat egyetlen alkalmazottja ellen sem folyik bosszúhadjárat, a színészek és a műszak a jelenlegi szabályokat betartva (bemutatókon és a színház belső felújításán) dolgozik és fizetve van; fegyelmi eljárások (az Urmánczi Jenő kérdőrevonását leszámítva) nincsenek. Nem nehezedik semmilyen nyomásgyakorlás a magyar társulat alkalmazottaira.2.szerződését - amint azt Urmánczi Jenő is állítja - már 2019 decemberében sem akarta a vezetőség meghosszabbítani, összeférhetetlenségi okokra hivatkozva. Ezért ez az ügy a későbbi történésekkel (a KOMAB megalakulásával és az augusztustól tartó nyilatkozatsorozatokkal) nincs összefüggésben.3. Az évadkezdéstől a jelen pillanatig a magyar társulat két, készülőben lévő bemutatójára a Puck Bábszínház 11.000 lejt költ (a produkciók költségvetése még nyitott), a román bemutatóra 9.365 lejt. Így azben leírtak nem felelnek meg a valóságnak.4. A Puck Bábszínház vezetősége felajánlotta Urmánczi Jenőnek (a 2020 október 20-án megtartott adminisztratív tanácsi gyűlésen) aztel való együttműködés lehetőségét a magyar társulat 2021-es működési terveinek megvalósítására. A tervcsomagot magam állítottam össze, figyelembe véve a társulat javaslatait és igényeit. Urmánczi Jenőtől az együttműködési ajánlatra mind a mai napig nem érkezett válasz.5. Urmánczi Jenő ügyében az intézmény még a meghallgatás szintjére sem jutott el. Mert Urmánczi a neki - három hete - feltett kérdésekre nem válaszolt, ezzel szemben másodszor is halasztást kért, amit meg is kapott. Úgy gondolom, időhúzásra játszik, hiszen amennyiben az eljárás megfeneklik, úgy januárban el is évül és akkor bármi is legyen a lejáratókampány következménye (a magyar társulat és közönsége viszonyát illetően), nem lesz számonkérés. Mindeközben folyamatosan rágalomhadjáratot szervez az intézmény ellen, mantrázva ugyanazokat az állításokat amiket már augusztusban dokumentumokkal megcáfolt a bábszínház és aminek kivizsgálását az Országos Diszkriminációellenes Tanácsra bízta. Többek között az is érthetetlen számomra, hogy többrendbéli társulatvezetősége alatt, amennyiben valóban visszaéléseket észlelt, Urmánczi Jenő miért nem értesítette ő maga az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot?6. Úgy vélem, amennyiben bosszúhadjáratról beszélünk, úgy, az a Puck Bábszínház és a személyem ellen folyik, nemtelenül, a véleményterror eszközeit bevetve, nem kímélve azokat a kollégákat sem akik másként gondolkodnak és akiket lekileg megvisel a járvány okozta bizonytalanság mellett az Urmánczi által folyamatosan generált sajtóbotrány és az ellenük irányuló kirekesztettség. Ezért a társulat több tagja nevében Urmánczi Jenőtől és körétől elhatárolódom és felkérem őt, hogy ködszurkálás helyett a feladataira összpontosítson és bízza a vitatott kérdések kivizsgálását a kompetens fórumokra.”

Frissítés:

A nyílt levélre reagálva Urmánczi Jenő anek elmondta, azés a Puck közötti együttműködési ajánlatra válaszolni fog, de még nem késett el a válasszal, hisz még nem járt le a határidő. Ugyanakkor Urmánczi szerint ő társulatvezetőként megtette a tőle telhetőt, amit dokumentumokkal tud igazolni és amiről Varga Ibolyának is tudnia kell.

Azaz a bábszínész állítása szerint, ő jelezte a fennálló problémákat a vezetőség felé.

