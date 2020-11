A munkaügyi miniszter és a helyi hatóságok is bírálják a Kovászna Megyei Munkaerő-ügynökséget

Bejárták a román sajtót azok a fotók, amelyeket Violeta Alexandru munkaügyi miniszter posztolt Kovászna megyei villámlátogatása után, amikor a minisztériumnak alárendelt állami intézményeket járta végig.



A Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár archívumában készült fotókon a földön, összevissza heverő iratcsomók láthatók. "Hogyan lehetséges, hogy tudod, van egy miniszter, aki bejelentetlenül jár látogatóba, és továbbra is otthagyod a földön az emberek iratait?" - írta a miniszter a látogatást követően.Amikor rákérdezett, hogy ezek a raktárban tartott iratok miért nincsenek elrendezve, azt a választ kapta, hogy már nem kellenek; ám a miniszter belenézett ezekbe a dokumentumokba, és egyáltalán nem tűntek fölöslegesnek. "Mi olyan nehéz abban, hogy törődjünk vele, minimálisan rendbe rakjuk a dokumentumokat, ne hagyjuk a földön heverni, porban és mocsokban? Arra az esetre, ha ezeknek az embereknek az örököseinek szüksége lesz egy dokumentumra a szüleik, nagyszüleik dossziéjából?" - írta a miniszter Facebook-bejegyzésében.A miniszter arról is írt, hogy nagyon sok a munka, főleg amiatt, hogy meg kell küzdeni egyes, a rendszerben dolgozó emberek ellenállásával a változásokkal szemben. "A nyugdíjpénztárak igazgatói azt hiszik, valami bajom van velük, de mondok valamit: ők is nyugdíjba mennek egyszer, és fájdalmas lesz a ledolgozott évek dokumentumait ilyen rettenetes rendetlenségben látni" - írta Alexandru.A nyugdíjpénztár archívumában tapasztalt rendetlenség nem az egyetlen, ami kivívta a miniszter bírálatát. A Kovászna Megyei Munkaerő-ügynökségnél (AJOFM) menedzsment-problémákat azonosított be, a Kovászna Területi Munkafelügyelőségen (ITM) pedig a munkaadók tájékoztatását hiányolta a koronavírus-járvány kontextusában fontos intézkedésekről, mint a távmunka és a váltások szervezése - számol be a covasnamedia.ro."Szokás szerint, amikor a valóságot kozmetikázatlanul akarom látni, nem jelentettem be az érkezésem" - mondta a miniszter a látogatást követő sajtótájékoztatóján. Kovászna megyei látogatásának általános következtetése: "egyik intézmény sem tűnt mozgósítottnak", sőt ellenkezőleg, néptelennek tűntek, és nem volt tiszta, hogy az otthoni munkavégzés jól meg van-e szervezve - vélte.

A leginkább a megyei munkaerő-ügynökséget bírálta, "amelyet mintha senki nem vezetne", és amely a többi megyéhez képest nagyon le van maradva a kifizetéseket tekintve.

"Azt kértem tőlük, hogy dolgozzanak gyorsabban, hiszen a kormány ezen rendelkezései el kell jussanak az emberekhez, azaz a munkaadóknak ki kell fizetni az összegeket, hogy ők is a maguk részéről fizetni tudjanak az alkalmazottaiknak" - szögezte le a miniszter. Mint mondta, beszélt az igazgatóval, és utasította, hogy tegyen erőfeszítéseket, hogy javítson a dolgok menetén.Azzal kapcsolatban, hogy egyes munkaadóktól több ízben is bekérnek plusz dokumentumokat, vagy hogy az állampolgárok nem kapnak választ az emailekre, a miniszter azt mondta, ellenőrzi a helyzetet, mert fontos, hogy ne állítsanak újabb adminisztratív akadályt a cégek elé. A munkaadókat ugyanakkor arra kérte, dossziéjuk tartalmazzon minden kért iratot, kivétel nélkül.A miniszter országosan felméri az AJOFM-ek teljesítményét; ahol ezek az intézmények le vannak maradva, az nem az alkalmazottak hibája, hanem a vezetésé - szögezte le.A Kovászna Megyei Munkaerő-Ügynökséggel a helyi hatóságok és az üzleti szféra sincs megelégedve., Sepsiszentgyörgy polgármestere is azt nyilatkozta, mind az állampolgárok, mind a vállalkozók részéről számos panasz jutott el hozzá az intézménnyel kapcsolatban. "Ellenőrizze a miniszter, mi történik a Kovászna megyei munkaerő-ügynökégnél, mert olyan információink vannak, miszerint

hozzátesznek a törvényhez, olyan feltételeket támasztanak, amelyek nincsenek benne a törvényben"

- mondta Antal Árpád még a miniszteri villámlátogatás előtt.A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,szerint is nagy problémák vannak a munkaerő-ügynökségnél, ami a vállalkozói szférával való kapcsolatot illeti.

Valóban kiegészítő követelményeket támasztanak, szubjektív feltételeket, és ezért ezek a cégek nehezen kapják meg azt a pénzt, amit pont a koronavírus-járvány miatt minél gyorsabban meg kellene kapniuk

- nyilatkozta Édler. Készítettek egy felmérést is a könyveléssel foglalkozó cégek körében, akiknek sok kliensük van, és abból is kiderült, "nagyon nagy késések" vannak a cégeknek járó állami támogatások - például a 75%-os támogatás - kifizetése kapcsán. "Nagyon nagy a bürokrácia, ami nem magyarázható ki jelen körülmények között, amikor minél gyorsabban kell cselekednünk, hogy a nehéz helyzetbe került cégeken segítsünk" - nyilatkozta Édler.A covasnamedia.ro összeállításában a Kovászna Megyei Munkaerő-ügynökség vezetője,is megszólal. Kelemen szerint csak azok a vállalkozók elégedetlenek, akik nem értették meg teljesen a jogaikat és nem akarnak minden kötelezettségüknek megfelelni, amit a legális procedúrák előírnak. Az igazgató szerint a kifizetések azok esetében, akik jogosultak voltak, megtörténtek, de vannak olyan kérések is, amelyeket nem fognak jóváhagyni további igazoló dokumentumok nélkül.