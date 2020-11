Környezetmérnök és egyetemi adjunktus Kézdivásárhely új alpolgármestere

Dr. Szilveszter Szabolcsot választották meg Kézdivásárhely új alpolgármesterének november 12-én. "Környezetmérnökként szívügye minden, ami a körülöttünk lévő világot jobbá teszi, hisz az innovációs megoldásokban, ezeket szorgalmazza is, és felvállaltan, szakmai tudásának felhasználásával áll a kézdivásárhelyi vízprobléma megszüntetésének élére" - áll a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal közleményében.



Dr. Szilveszter Szabolcs négy évvel ezelőtt sétált bepolgármester irodájába, és szolgálatra jelentkezett. Tenni akart városáért, úgy érezte, a külföldön szerzett tapasztalata és sajátos szemlélete előre viheti Kézdivásárhelyt. Tudását és ötleteit szülővárosában szeretné megvalósítani, mostmár ide köti családja is: felesége és másfél éves kisfia. Szilveszter korábban azt nyilatkozta, közéleti munkájában nem politikai ambíció hajtja, hanem kihívást lát a legégetőbb problémák megoldásában. „Az önkormányzat munkáját szeretném átláthatóbbá tenni a polgárok számára, megismertetni velük folyamatokat, bevonni őket a döntéshozatalba, egyszóval nyitottabbá tenni a hivatal működését számukra. Fiatal vagyok, maximalista, tele energiával és tenni akarással” – mondta határozottan Kézdivásárhely új, egyöntetű szavazattal megválasztott alpolgármestere.„Nagyon örülök annak, hogy a városatyák Szabolcsnak szavaztak bizalmat, jó döntés volt. Az elmúlt négy évben is összhangban tudtunk együtt dolgozni, sokat segített a városnak, főleg a víz- és csatornahálózat problémáiban, de most, hogy betölti az alpolgármesteri tisztséget, méginkább megvitathatok vele olyan kérdéseket, amelyekre együtt hatékonyabban megoldást találunk” – mondta az ülés utánpolgármester.Szilveszter Szabolcs környezetmérnök, az energetikai tudományok doktora, valamint egy mérnöki tanácsadó cég tulajdonosa. Környezetmérnöki diplomáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Biomérnöki Tanszékén szerezte 2008-ban. Az egyetemet befejező évben a Bukaresti Műszaki Egyetem Hidraulika és Környezetmérnöki Intézet doktori iskolájának diákja volt, ahol biológiai szennyvíztisztítás témakörben szerzett PhD fokozatot (2011). A PhD befejeztével tanársegéd, majd 2014-től egyetemi adjunktusi pozícióban dolgozik a Sapientia Egyetem Csíkszeredai Karának Biomérnöki Tanszékén. 12 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, több szakcikk társszerzője, konferenciákon és kutatási projektekben vett részt, vendégkutatóként heidelbergi, ecuadori, budapesti és dél-afrikai intézményekben oktatott, kutatott. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagja, a Román Környezeti Egyesület (Asociația Română de Mediu ARM) vezetőtanácsának tagja.