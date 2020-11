Arafat: 2500 lejt, szállást, kaját kapnának a Covid-kórházakban önkénteskedő orvosisok

Csütörtökön a kormány egy olyan sügősségi rendelettervezetről is tárgyalt, amely szerint többek között a Covid-kórházakban önkénteskedő rezidensek számára ír elő juttatásokat.



Eztbelügyminisztériumi államtitkár jelentette be a tegnap esti kormányülést követően.A rendelettervezet kitér arra is, hogy az orvosi egyetemek rektoraival együttműködve önkéntes programot szervezzenek az egyetemi hallgatóknak, akik így résztvehetnek a beteggondozásban, annak a kórháznak az egyik orvosa felügyelete alatt, ahová kihelyezik őket. Minden hónapban egy közel 120 órás munkavégzésről van szó, és minden hónap végén az egyetemista megkapná a 2500 lejes jutalmat - fogalmazott Arafat. Azok, akik az egyetemi központtól távolabb eső településeken teljesítenek szolgálatot, útiköltség-térítést, szállást és ellátást is kapnak a hatóságok vagy a fogadóintézmény részéről - tette hozzá.Arafat szernt ezek az intézkedések nagyon fontosak, hogy a rendszer működőképes maradjon és nőjön a kapacitása. Potenciálisan 20 ezer önkéntesről beszélünk, amelyből 3000-et lehetne bevonni a munkába - vélte.A szóban forgó rendelettervezet a koronavírus elleni oltáskampányról is rendelkezik, és bevonná a védelmi minisztériumot az oltások beadásával kapcsolatos logisztikai feladatokba.