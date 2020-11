Online ünneplik a Magyar Szórvány Napját

November 15-e az a nap, amikor a magyar nemzetközösség jobban odafigyel a szórványmagyarságra. Idén tizedik alkalommal ünneplik meg Erdélyben a Magyar Szórvány Napját.



„Mi, akik szórványban élünk, jelentősnek érezzük, hogy van egy nap, amikor a mi ügyeink kerülnek a középpontba, van egy nap, amely a mi ünnepünk. A mindennapokban ugyanis a szórvány fogalma szinte egyenértékűvé vált a feladással, a fogyással, asszimilációval. Holott több százezer magyar ember él Erdélyben szórványkörülmények között, olyan emberek, akik magyar jövőt terveznek Dél-Erdélytől Besztercéig, Barcaságtól Máramarosszigetig.” – fogalmazottEP-képviselő, az SZKT Szórvány frakciójának elnöke.Az RMDSZ proaktív módon viszonyul a szórvány szükségleteihez, cselekvési tervet dolgozott ki, konkrét programokon keresztül segíti közösségeinket, mutatott rá Winkler Gyula, a Hunyad megyei RMDSZ elnöke: „Sikertörténet például a magyar napok rendezvénysorozata, amelyet majdnem minden szórványközösségben megszerveznek, ott is, ahol még tízszázaléknyi magyarság sincs. Büszkék vagyunk az Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket mozgalomra, amely szórványprogramként indult, ma már erdélyi szintű, diákokat megszólító vetélkedő, amelyet európai jó gyakorlatként ismernek Brüsszelben. Egy évtized alatt egyre erősebb az Összetartozunk székely-szórvány partnerség, amelynek köszönhetően Hargita és Kovászna megye közösségeivel indítottak testvérkapcsolatot a szórványmegyék. Sok helyen sikerült anyaországi testvérközösséggel bővíteni az együttműködést” – ismertette Winkler Gyula, hangsúlyozva, hogy beszélni kell azokról a területekről is, amelyeken nem sikerült áttörést elérni.Elmondta, nagy problémát és kihívást jelent ma is a nagyvárosi szórványban élő magyarokat elérni, megszólítani. „Elképzelés szintjén maradt a szórványgondnoki hálózat kiépítése, nem sikerült kialakítani a szórványban működő magyar nyelvű írott sajtó és elektronikus média rendszerszintű támogatását. Mindeközben teljes mértékben átalakul a médiafogyasztás és egyre nagyobb teret nyer a közösségi kommunikáció, tehát ez irányban is lépéseket kell tennünk” – fogalmazott az RMDSZ Hunyad megyei elnöke, kiemelve, hogy a következő időszak másik fontos kihívása fiatalokat bevonni a közösségszervezésbe.Az RMDSZ 2011-ben fogadta el a Magyar Szórvány Napjáról szóló határozatot, mely szerint november 15-én, Bethlen Gábor fejedelem születésének napján, kiemelten odafigyelnek a szórványközösségekre. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának kezdeményezésére 2015-ben a magyar Országgyűlés november 15-ét a magyar szórvány napjává nyilvánította Magyarországon is. A központi rendezvények sora Déván indult, majd Brassóban, Nagyenyeden, Nagyszebenben, Szászmedgyesen, Temesváron, Besztercén, Szamosújváron, Segesváron és Aradon folytatódott. Idén online térben zajlik a 10. Magyar Szórvány Napja, az esemény követhető lesz vasárnap az RMDSZ Facebook-oldalán