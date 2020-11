Johannis: be kell tartani az új intézkedéscsomagot!

Be kell tartani az új intézkedéscsomagot - szólította fel a lakosságot pénteken Klaus Johannis.



Az államfő türelmet kért az emberektől, mert - mint mondta - a mostani intézkedések hatását két-három héten belül lehet lemérni."Tartsák be az új intézkedéscsomagot. Szükségünk van erre az intézkedéscsomagra mindannyiunk egészsége érdekében, hogy esélyt adjunk az orvosoknak, a súlyos esetek kezelésére"- nyilatkozta az államfő a Cotroceni-palotában.Az államfő szerint az októberben hozott intézkedések hatására "láthatóan maximálódott" az napi esetszám, de úgy vélte, a tízezer eset körüli plafon "túl magas". Ugyanakkor túl sok a haláleset, túlzsúfoltak az intenzív osztályok, ezért kellett újabb intézkedéseket bevezetni - magyarázta Iohannis.Klaus Johannis megbeszélést tartott pénteken az országos helyreállítási terv kapcsánminiszterelnökkel,pénzügyminiszterrel és, európai alapokért felelős miniszterrel.A tervet, amelyre harmincmillió eurót lehet lehívni az Európai Uniótól, jövő héten ismertetik - jelentette be az államfő."Nagyon közel vagyunk a projekthez a befejezéshez. Ez egy nagyon tág intézkedéscsomag, amely a reformokra és az infrastrukturális intézkedésekre, valamint számos olyan ágazatra vonatkozik, amelyet modernizálni és rehabilitálni kell. Ezt a nemzeti helyreállítási tervet a jövő héten mutatjuk be a nyilvánosságnak, és közvitát folytatunk annak érdekében, hogy az összes elhangzó releváns véleményt beépítsük"- mondta Johannis a Cotroceni-palotában.