Asztalos Csaba: a járványhelyzetből politikai kapmánytéma lett

Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke úgy véli, hogy a helyi és parlamenti választásokat megelőző kampányban is a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos kérdések átpolitizálódtak, bár azokat „szakszerűen és rendkívül határozottan, kommunikációs buktatók nélkül kellett volna kezelni.”



A B1TV műsorában elhangzott interjú során Asztalos hangsúlyozta, hogy fontos, hogy „december 6-a után olyan parlamenti többség alakuljon, amely stabil kormányzást tud biztosítani, mivel sok a munka, amit el kell végezni.”A választási kampány lebonyolításának módjáról Asztalos Csaba elmondta: „sokan számítottak arra, hogy fontos téma lesz a járvány a kampányban is, hiszen az egész év erről szólt, és a járványhelyzet állandóan napirendi pont. A problémánk ebben az időszakban azonban az, hogy ezeket a témákat nem kellett volna átpolitizálni. Ráadásul a politikai pártok kétszer is kihasználták a helyzetet, lévén, hogy a helyhatósági választások után parlamenti választások éve is van.”