„Sugárzási” pótlékot kérnek a pedagógus-szakszervezetek, egyesek szerint ez nem indokolt

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) veszélyességi pótlékot kér a kormánytól és a tanügyminisztériumtól. Azért járna ez a pedagógusoknak, mert - állításuk szerint - az online oktatás miatt túlzott „sugárzásnak” vannak kitéve, amelyek az oktatási célra felhasznált elektronikai felszerélesekből érik őket.



Hétfőtől országszerte online oktatásra tértek át a tanintézmények, az iskolák bezártak országos szinten, tehát a piros forgatókönyv érvényes minden tanügyi intézményre. Az intézkedés mintegy 3 millió iskoláskorú gyermeket érint. (Arról, hogy ezeknek 32 százaléka, azaz mintegy 1 millió gyerek kimarad az oktatásból emiatt, itt írtunk A tanügyi szakszervezet ezt követően az online oktatás miatti veszélyességi pótlékot kért a tanárok számára, mivel érvelésük szerint „sugárzásnak” vannak kitéve azáltal, hogy számítógépen kell, hogy megtartsák a tanórákat. A szakszervezet szerint a fizetésüknek mintegy 2 - 5 százalékával kellene pótolni a pedagógusok jövedelmét a körülmények miatt.Az online térbe költözött oktatásról egyébként nagyon megoszlanak a vélemények, a tanárok egy része például nem ért egyet ezzel a követeléssel. A Digi24 például olyan tanárokat szólaltatott meg az ügyben, akik másként látják a helyzetet:„Úgy gondolom, hogy más prioritások vannak az oktatásban, nem erre a veszélyességi pótlékra kellene helyezni a hangsúlyt. Ami azt a veszélyt illeti, amelyet a monitorok sugárzása jelenthet ... Ezek nem léteznek ” – idézi az említett portálangoltanárt.A portál fizikusprofesszort is megkeresett ez ügyben, aki elmagyarázta a nagyközönség számára is érthetően, hogy létezik-e olyan sugárzás, amire hivatkozik a pedagógus-szakszervezet, avagy sem.„Itt olyan sugárzásról beszélünk, amely nem létezik a mai képernyők esetében. A sugárzás katódcsövek esetében állt fent, az általunk használt képernyők felépítéséből ez hiányzik. Vannak optikai sugárzások, különböző hullámhosszúsággal, de ezek intenzitása a megengedett maximális intenzitás küszöbének 10 százaléka alatt van" - magyaráztaprofesszor, fizikus.A pedagógusok kérésre a szülői szervezetek is érzékenyen reagáltak, hiszen az iskoláskorú gyerekek is ugyanannyi időt töltenek el a képernyők előtt, mint a tanárok.Hogyan védik a szakszervezeti tagok a pótlék kérelmét? szerintük a járványhelyzet miatti nehézségekért más közalkalmazottaknak jár veszélyességi támogatás, tehát a tanároknak is meg kellene kapniuk.Nyitókép: Julia M. Kameron , Pexels